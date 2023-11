Turci pišu o Rebiću u Hrvatskoj, prekriženi Vatreni zakuhao novu priču

Autor: Ivor Krapac

Iako ondje nije dugo, s dolaskom u klub ovog ljeta nakon odlaska iz Milana, u Turskoj se piše da je Ante Rebić već u problemima u Bešiktašu. Odjeknulo je da je bio udaljen s treninga zbog nediscipline, kako je objavio turski Fanatik, a nakon toga, postavlja se pitanje što dalje.

Turci su objavili da je izbio problem u kojem je Rebić na jednoj, a trener Burak Yilmaz na drugoj strani. Tvrde i da bivši hrvatski reprezentativac može tražiti novi klub, a u medijima u Turskoj, spominje se mogućnost da se rješenje pronađe u Hrvatskoj.





U Turskoj se piše da su u igri Dinamo i Hajduk, kako je objavio Fotospor, ali ne novčani iznos koji bi ‘izbacio iz cipela’. Navodno se limit koji bi se mogao dati za Rebićevo dovođenje nalazi na 400 tisuća eura, što pokriva samo dio njegovih primanja u Bešiktašu. Do kraja ove sezone, bivši hrvatski reprezentativac bi u Bešiktašu trebao dobiti još oko 1,6 milijuna eura.

Spomenuli i Kovačev Wolfsburg

Turski Fotospor tvrdi da je Rebić ponuđen Dinamu i Hajduku, ali i da je bio ponuđen njemačkom Wolfsburgu kojem je na klupi Niko Kovač. No, ta opcija odbijena je u vodstvu njemačkog kluba, kako tvrde Turci, prije nego je stvar došla do nekadašnjeg hrvatskog izbornika.

Kovač i Rebić su ranije surađivali u hrvatskoj reprezentaciji, ali i dok je Kovač bio trener Eintrachta iz Frankfurta.

Ne ide kako su očekivali

U Rebićevom slučaju, sada se dogodilo da je zakuhao novu priču o kojoj se piše u Turskoj, a pozornost je izazvalo i to da mu u dresu Bešiktaša ne ide kako se očekivalo.

💥 Gaziantep FK maçına saatler kala teknik sorumlu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Ante Rebic’i antrenmandan kovdu. İşte ayrıntılar 👉 https://t.co/XWGQOgOIpy pic.twitter.com/AaY6ruy3Tj — Fanatik (@fanatikcomtr) October 30, 2023







Do sada je bez gola ili asistencije u devet službenih nastupa u Turskoj i u Europi, a s obzirom na to da se spominje plaća od oko dva milijuna eura za sezonu, to opterećuje klub iz Istanbula.

Nije lako u klubu, a reprezentativna priča za Rebića već dugo ostaje zamrznuta.









Podsjetimo, Zlatko Dalić ga je otpisao i nije ga vratio u reprezentaciju nakon što su prije više od dvije godine na Rebićevom profilu na Instagramu osvanule kritičke riječi o igri Vatrenih.

Tada je, između ostalog, ondje bio i opis da je hrvatska igra go*no, što je bilo dočarano ’emojijem’, a izbornik nije oprostio takav istup izvan granica interne rasprave u reprezentaciji.