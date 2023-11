Tuga nije slomila trenera trojice Hrvata, na sprovodu supruge dobio poseban poziv

Nakon iznenađujućeg i za klub potresnog lošeg početka sezone, Ajax se treba izvlačiti iz opasne zone u Nizozemskoj, a momčad za koju igraju Hrvati Josip Šutalo, Borna Sosa i Jakov Medić to će raditi s novim trenerom čija je nedavna osobna priča bolna. Uzde je preuzeo John van’t Schip, a to je napravio koji tjedan poslije gubitka supruge Danielle.

Nizozemski trener došao je u Ajax nepunih mjesec dana nakon što je supruga izgubila borbu s rakom, a kako je pričao za medije u Nizozemskoj, to je napravio nakon što mu je poziv da se otvara šansa u Ajaxu došao dok je bio na posljednjem ispraćaju. Supruzi je ispunio želju da će se vratiti poslu, što je otkrio po dolasku u Ajax.

Prilika se otvorila dosta brzo zbog velikih rezultatskih problema kluba iz Amsterdama.

Iako pogođen boli, 59-godišnji Nizozemac primio se posla, a otkrio je što mu je pričala supruga prije nego je izgubila borbu s bolešću.

“Rekla mi je da moram iskoristiti prilike koje se otvaraju, da im se moram prepustiti. Dodala je da ću u suprotnom ostati kod kuće i postavila mi je pitanje bih li se tako osjećao bolje”, rekao je novi trener Ajaxa, koji za sada ima status privremenoga, do ljeta iduće godine.

