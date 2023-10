Tudor se pojavio na stadionu i izazvao pažnju: Priča se o novom klubu Hrvata bez posla

Otkako je po završetku protekle sezone otišao s klupe Olympiquea iz Marseillea, Igor Tudor je još uvijek bez novog posla u trenerskoj karijeri, a dok traži angažman, izazvao je pažnju u Italiji.

Bivši hrvatski reprezentativac, sada trener s iskustvom u Hajduku i na nekoliko postaja u inozemstvu, našao se u fokusu zbog mogućeg dolaska na klupu rimskog Lazija.

Tudor je u subotu bio viđen na milanskom San Siru, pišu u Italiji. Gledao je utakmicu u kojoj je Milan s 2:0 slavio protiv Lazija, kluba s kojim ga se povezuje.

Hrvatskom treneru je angažman u rimskom klubu već ponuđen, barem kako tvrdi talijanski novinar Marco Conterio, koji o vijestima s nogometnog tržišta piše za TUTTOmercatoWEB.

Novosti dolaze dok je aktualni talijanski doprvak Lazio u rezultatskoj krizi zbog koje je pod upitnikom nastavak posla sadašnjeg trenera Maurizija Sarrija. Rimljani su trenutno tek na 16. mjestu ljestvice nakon prvih sedam kola ovosezonske Serie A. Imaju samo sedam osvojenih bodova.

🚨 Igor Tudor has been offered the Lazio job. Maurizio Sarri has endured a difficult start to the season and his side are in 16th in Serie A.

The former Marseille coach was at San Siro for the AC Milan – Lazio game.

(Source: @marcoconterio ) pic.twitter.com/BWNS4Zs17J

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 3, 2023