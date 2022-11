TUDOR RAZOČARAN NAKON ISPADNJA: “Bilo je bučno, igrači me nisu čuli”

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dramatično je ispao sinoć OM iz Lige prvaka. Išli su na sve ili ništa te su do 96. minute imali Europsku ligu u rukama, ali na kraju primaju gol te ih poraz izbacuje iz Europe.

” U zadnjim minutama vladala je potpuna pomutnja, bilo je galame. Nažalost, to nas je koštalo. Na kraju sam tražio od igrača da ne idu previše naprijed, da se ne bi raspale linije.” započeo je razočarani Tudor.

“Ali bilo je puno buke, riječi nisu dopirale do mojih nogometaša. Oni su jednostavno samo htjeli postići pogodak.” Marseille je u zadnjim sekundama išao riskirati jer su željeli osminu finala Lige prvaka. Na kraju su ostali bez svega.





“Sve je bilo praglasn0”

Objasnio je uvođenje Kološinca: “Ušao je jer je napadački orijentiran igrač. Generalno smo pokušali biti dosta ofenzivniji, pogotovo pritom mislim na ulazak Cengiza Undera. Sve bi bilo drugačije da je Kolašinac zabio.”

Za kraj europskog puta je rekao: “Gledajte, odigrali smo dobru utakmicu protiv vrlo jakog protivnika. No, to nije bilo dovoljno. Trenutno nam ne ništa ide u prilog i nogomet nam ne daje ni malo od onoga što smo objektivno zaslužili. To me strahovito živcira, ali me i čini tužnim.”

Tudor je skupinu završio kao zadnji s 6 bodova, a Sporting ima bod više na trećem mjestu. Dalje ide Tottenham kao prvi i Frankfurt kao drugi. Prije dolaska Tudora OM je imao 17 poraza u nizu u Ligi prvaka, ali je Tudor prekinuo taj niz.