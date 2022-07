TUDOR DOVEO MISTERIOZNOG IGRAČA: Kakav tip, njemu jedan rođendan nije bio dosta

Igor Tudor se po dolasku u Olympique Marseille posvetio pripremama za novu sezonu, a u toj priči, hrvatski trener u francuskom klubu na raspolaganju ima i novog igrača. Došao je Chancel Mbemba, reprezentativac DR Konga, stoper koji je bez odštete stigao iz Porta, a taj nogometaš je po službenom podatku koji ima Transfermarkt 27-godišnjak – iako je bilo i drugačijih teorija.

Pao je i potpis. Mbemba bi po ugovoru u Olympiqueu trebao ostati do ljeta 2025., kada će mu biti 30 godina, po službenim informacijama.

Official and now confirmed. Chancel Mbemba signs as new Olympique Marseille player on a free transfer, contract until June 2025. 🔵🤝 #OM

O ovom obrambenom igraču svojedobno je pisao CNN, tada spominjući da se u slučaju Mbembe ‘vrte’ čak četiri različita datuma rođenja. Ova priča, koja je bila usmjerena na pitanje koliko točno godina ima novi Olympiqueov nogometaš, u to je vrijeme izazvala i istragu Fife, a aktualizirana je u Francuskoj nakon što je u igru za njegovo dovođenje ušao klub iz Marseillea.

U međuvremenu i nakon završetka istrage kojom se bavila FIFA, kao službeni datum Mbembinog rođenja naveden je 8. kolovoza 1994., a taj službeni podatak koji stoji i na Transfermarktu znači da bi uskoro proslavio 28. rođendan. No, francuski L’Equipe se ovih dana vratio na Fifinu istragu i druge godine koje su spominjale.

Kao godina rođenja ovog igrača, u igri je bila i 1988., što bi mu sada dalo već 34, a pričalo se i o 1990. te o danu pri kraju naredne godine, 30. studenom 1991.

Doubts over Chancel Mbemba's (27) age have resurfaced following his move to Marseille. The DR Congo defender has previously been registered as having four different dates of birth. (L'Éq)https://t.co/zMx605v4Qr

— Get French Football News (@GFFN) July 16, 2022