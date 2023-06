Tuđman se okreće u grobu zbog Dalića i Vatrenih: Dobio bi slom živaca, a ovo pogotovo ne bi podnio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Slušali smo jedan zanimljiv razgovor hrvatskih navijača koji su se netom vratili iz Rotterdama. Bia je to i žučna i filozofska i melankolična rasprava. Naime, jedan je navijač pomalo nostalgično i zapomagajući rekao neke svoje misli…

“Zamislite da je, hipotetički, i sada predsjednik Hrvatske – Franjo Tuđman? Pa, što bi on za ‘vatrene’ napravio, kako bi ih tretirao i bi li i dalje bili bez stadiona”?

Tuđman bi izgradio stadion od zlata za Dalića!

“Sve bi im napravio, pozlatio stanove, ali svi bi se morali učlaniti u HDZ”.

Izazvalo je to kod većeg dijela od desetak ljudi lavinu smijeha. Međutim, bilo je i onih koji se nisu nasmijali:

“Nemojte pretjerivati. Ali, ja sam u jedno siguran, Zagreb bi, i Dinamo, sigurno imao stadion, suvremen, s barem 45 tisuća mjesta. Nije samo reprezentacija sjajna, i Dinamo je postao prava europska vrijednost”.

Onaj koji je započeo raspru odmah je dodao:

“Gledajmo ovako, ‘vatreni’ jesu zaslužili bolji tretman napose u infrastrukturi. Tuđman to sigurno ne bi dozvolio. Isto je i 1998. godine bila prilika da se napravi nešto sa stadionom, a ne sve one muljaže prije i poslije. Tuđman je umro godinu kasnije. I imamo to što imamo”.

“A samo promislite, što bi sadašnji predsjednik Srbije napravio i radio sa svojim nogometašima da imaju uspjeha kao hrvatska reprezentacija. Pa, to se ne može ni zamisliti. Mislim da mu u mašti ni Tuđman ne može biti konkurencija”.

”Pa, Marakana u Beogradu bi bila optočena zlatom„, dodao je netko, a smijeh je odzvanjao kafićem.

Kako je on ipak bio politički čimbenik, predsjednik Republike, s kud i kamo većim ovlastima nego kasniji predsjednici, te je imao presudan utjecaj na uloge vlade – mnogo toga bi bilo drugačije.

Dobro, Maksimir ne bi bio popločan zlatom, ali bi se zacijelo izgradio. I u njegovo vrijeme se Maksimir dotjerivao, ali ne baš predano, s dosta afera. Koje su se i kasnije, redale nakon njegove smrti. Pa smo dobili u ostavštinu Maksmir kakav je i danas. Ruglo na kraju grada.

No, Tuđman je znao prepoznati nogomet kao hrvatsku vrijednost prema svijetu, što svi kasniji i predsjednici i premijeri nisu. Oni su imali važnijeg posla. Nije to nikakva vrsta „tuđmanostalgije„ ili borba protiv „detuđmanizacije„ koja se i danas često spominje.

Sa svim svojim vrlinama i manama Franjo Tuđman je bio zaljubljen u nogomet, a s ovlastima većih od svojih nasljednika zaista je mogao sve. Pa je i teško zamisliti kako bi tretirao današnje Dalićeve i svih nas junake.

Osim što bi uživao u ložama u Rusiji i Kataru, dakako i u Rotterdamu, u Hrvatskoj bi zacijelo pokrenuo proces izgradnje stadiona. Vjerojatno i kampa za reprezentaciju.

Ta, dobio bi slom živaca kada bi vidio kamp srpskog nogometa u Staroj Pazovi, a da pritom Hrvatska nema ni ledinu za svoju reprezentaciju.

Na koncu, kako je završila ta navijačka rasprava? Općom tučnjavom? Ni slučajno.

Zapjevala se jedna navijačka pjesma, malo preuređena;

“Imamo bekove što brane golove, imamo forove što daju golove, nemamo gdje na stadione ali zato imamo francuske avione”!