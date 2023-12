Tuđman se borio s teškom bolešću, a ‘spasitelj’ se pokazao kao totalni promašaj

Autor: Ivor Krapac

Dinamo je kroz godine dovodio svakojake profile igrača u potrazi za pojačanjima iz inozemstva, neka su se pokazala jako uspješnima, poput Danija Olma ili El Arbija Hillela Soudanija, dosta igrača bilo je baš zaborav, ali nađe se i primjera koje nije lako svrstati u kategoriju za palac gore ili dolje. Jedan od takvih se i danas pamti dobro zbog svoje posebne priče na terenu, a iz današnje perspektive, prisjećanje daje nalet u kojem u posljednje vrijeme uživa Takuro Kaneko, 26-godišnji Japanac koji, kako se čini, ipak nije teški ovoljetni promašaj na Maksimiru.

Prošlo je jako puno godina otkako je Kaneko u dresu Dinama imao svojeg prethodnika iz zemlje iz koje je došao. Puno je utakmica bilo odigrano od te 1999., no i danas se pamti da je u dresu zagrebačkih Plavih bio slavni napadač Kazuyoshi Miura, čovjek koji je za Japance više od nogometaša. U godinama u kojem još nije bilo većeg proboja tamošnjih igrača na europsko tržište, Miura je bio taj koji je svojim sunarodnjacima zacrtao taj put, prvo u talijanskoj Genoi sredinom ’90-ih, a zatim u dresu zagrebačkih Plavih, koji su postali druga europska postaja legendarnog Japanca.

Igrački gledano, nije ispalo baš onako kako se očekivalo s obzirom na to da je Kazu Miura u to vrijeme imao finu reputaciju. Ipak, trag je ostao, i to na način da japanska zvijezda ne bude u statusu totalnog promašaja za Dinamo. Razlog je bio u pompi koju je Miura izazvao, u velikom interesu koji je došao iz njegove domovine, a između ostalog, u to kratko vrijeme u Zagrebu očitovao se i u novinarskoj navali iz Japana na nastupe zagrebačkih Plavih, ali i na treninge, ustvari, praktički na svaki Miurin korak koji je Japanac imao nakon što je u Hrvatsku došao na početku 1999., tada s nepune 32 godine.

U Italiji nešto i napravio, u Hrvatskoj – praznina

Po dolasku u Dinamo iz Verdyja iz Kawasakija u njegovoj domovini, Miura je na terenu morao pokazati barem nešto da bi ta pompa oko njega djelovala smisleno, barem iz sportskog kuta gledanja. U Italiji je to barem donekle uspio napraviti s obzirom na to da je imao 20 nastupa u Serie A dok je bio u akciji za Genou, s jednim zabijenim ligaškim golom, no u Dinamu je u svojih 12 nastupa u službenim utakmicama ostao na ‘nuli’, bez ijednog gola, a onda tu nema dvojbi kako je Miura igrački prošao u Zagrebu.

Od napadača se očekuje da postiže golove, to je barem poneki put uspjelo i teškim inozemnim promašajima Dinama, poput litavskog napadača Gražvydasa Mikulenasa od kojeg iz istog razdoblja ostaje trag s četiri zabijena gola u prvenstvenim utakmicama. Kod slavnog Japanca, što se tiče njegovog učinka na terenu, sve je ostalo potpuno prazno.

Sukladno takvoj neefikasnosti, Miura se u Zagrebu nije ni mogao zadržati jako dugo. Pokazalo se da za njegovu karijeru Dinamo nije bio dobar izbor i otišao je natrag u Japan u ljeto 1999., oko pola godine nakon dolaska u glavni hrvatski grad. S obzirom na tako kratki boravak, teško bi bilo očekivati da se propalo pojačanje ovog ranga pamti i godinu do dvije nakon što se dogodio odlazak. U ovom slučaju, godina je prošlo već više od 24, a za Miuru i Dinamo se uvijek nekako nađe podsjetnik, sada s Takurom Kanekom u zagrebačkom plavom dresu.

Nema ‘ludila’ kakvo je bilo nekad

Po dolasku u glavni hrvatski grad, Miura je Dinamo okružio interesom na kakav ranije nisu bili naviknuti u zagrebačkom klubu. Bio je to izlazak iz okvira u kojem je sve prolazilo s interesom uglavnom samo kod kuće, s iznimkom ako bi odjeknuo neki jaki rezultat u Europi. Bilo je to i u razdoblju u kojem se tadašnji hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman borio s teškom bolešću. Dinamo je tražio način kako da ostane na nekadašnjim pozicijama, s prijetnjom gubitka političke podrške, a kada je prijetilo da se sve ‘prelomi’ u lošem smjeru za klub, posebna marketinška operacija poput one s Miurom donosila je lijepu korist za zagrebačke Plave.









Kako je ta korist izgledala? Očitovala se u širenju glasa o Dinamu u Japanu, za što se brinulo 50-ak japanskih novinara koji su pratili što Miura radi u Zagrebu, a bili su tu i prijenosi utakmica na japanskom tržištu, što je Dinamu donosilo novac. Možda to nije bilo u iznosima kao kad se trgovine igrača prihvatio Zdravko Mamić, no dogodilo se u turbulencijama za klub, s promjenama u njegovu vodstvu koje su se već nazirale.

“Nije to bilo idealno vrijeme za Modre. Klub je doživio velike financijske probleme, a i stečaj je bio u pitanju”, rekao je jednom prilikom novinar Miroslav Tomašević, dugogodišnji pratitelj zbivanja u Dinamu. Miura je sa svojom važnošću za Japance ostavio trag koji je financijski bio pozitivan, no nakon što je Japanac otišao kući, ostao je i jedan udarac za zagrebačke Plave. “Prilikom odlaska, klub mu je ostao dužan određeni iznos te je sve došlo i do Uefe”, pričao je Tomašević, dodajući da je Dinamu prijetila i europska suspenzija.

Velika ekspanzija

Prošlo je već puno godina otkako je Kazu Miura prolazio svojim prvim postajama u Europi, a već je prošlo jako puno i od mlađe japanske velike zvijezde koja se probijala na europskom tlu, Hidetoshija Nakate, koji je pri kraju ’90-ih bio suigrač hrvatskog reprezentativnog asa Milana Rapaića u dresu talijanske Perugie. Danas su stvari s Japancima u Europi puno drugačije s obzirom na to da njihovo igranje u najjačim ligama našeg kontinenta više nije rijetkost, a nisu rijedak slučaj niti u Hrvatskoj.









U Dinamu, sada pohvale zaslužuje Takuro Kaneko, koji je u Hrvatsku došao bez inozemnog iskustva i s obzirom na to, s velikim upitnikom radi li se o igraču vrijednom dresa Dinama. Kaneko je ispočetka djelovao kao promašaj, zbog čega se verbalno ‘pucalo’ prema Dariju Šimiću koji je vodio sportsku politiku dok je Japanac ovog ljeta došao na Maksimir, no sada stvari izgledaju drugačije.

Bi li i Kazu Miura proradio da je u Dinamu ostao duže? Odgovor na to pitanje nikad neće biti dobiven, a jedino za čime se čovjek može povesti jest učinak iz ranijeg dijela ove priče, onaj o izostanku gola u službenim utakmicama, zbog čega ne može biti pozitivne ocjene za bilo kojeg napadača.

🇯🇵 O eterno Kazu Miura, do Yokohama FC, completa 54 anos! Revelado no Santos, jogou no Coritiba, Tokyo Verdy, Genoa, Dínamo Zagreb, Vissel Kobe, Sydney FC, entre outros. Ele detém o recorde jogador mais velho a atuar profissionalmente. pic.twitter.com/xkIkFNb6ki — Guia do Futebol ➕ (@GuiaFutebolPlus) February 26, 2021

Japanska legenda ne posustaje

Puno je vremena prošlo otkako je bio u Dinamu, bliži se već četvrt stoljeća od njegovog dolaska, a u međuvremenu, Miura je 2000. postao rekorder po dobi u kojoj je bilo tko zaigrao u najjačem rangu japanskog klupskog nogometa. Bio je u akciji s 53 godine, tada u dresu Yokohame, a iz tog kluba otputio se na svoju novu europsku postaju koja još traje, trenutno na posudbi u portugalskom drugoligašu Oliveirenseu.

U veljači je proslavio 56. rođendan, proputovao je svijetom, pamti ga i Dinamo, a izgleda da predaje još nema iako Miura u Portugalu gotovo i da ne igra.

No, možda i u dresu Oliveirensea privlači veliki interes iz svoje domovine, kao što je bio slučaj u Dinamu. Ipak se radi o posebnoj legendi za Japance, možda u ovom slučaju nije presudno što japanski igrači u Europi više nisu tako rijetki, a ako je tako, marketinška korist može nadjačati onu igračku, kao što se svojedobno dogodilo s Miurom u njegovih pola godine na Maksimiru.