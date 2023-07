Tuđman i Sanader su tog dana sjedili zajedno: ‘Franjo je dobacio da je moglo biti i malo bolje’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prije točno 26 godina, na današnji dan 28. srpnja 1997. godine zagrebački Dinamo postigao je jednu od svojih najvećih i najzvučnijih pobjeda. U Zagrebu je u sklopu kvalifikacija za Ligu prvaka pobijedio beogradski Partizan s 5:0. U prvoj utakmici bilo je 1-0 za beogradske “crno-bijele”. Bio je to prvi okršaj hrvatskog i srpskog kluba nakon završetka Domovinskog rata.

Modri su u Beogradu imali mnogo promašaja i na kraju izgubili sa 1-0. “Ili ćemo ih zgaziti ili nas neće biti, svi ćemo, na čelu s Canjugom, bježati iz Zagreba”, govorili su igrači Dinama, tadašnje Croatije, uoči uzvrata. I uspjeli su, posve su deklasirali crno-bijele s čak 5-0. Po dva su pogotka zabili Marić i Cvitanović, a jedan Viduka.

I to ispred 40 tisuća gorljivih navijača.





Partizan je bio ponižen

Za Dinamo koji je vodio Marijan Vlak tada su igrali: Ladić, Šimić, Jurić, Jurčić, Šarić, Mujčin (od 71′ Brlenić), Prosinečki, Krznar, Marić (od 67′ Petrović), Viduka (od 75′ Tomas) i Cvitanović.

Inače, Viduka je u Beogradu dva puta gađao prečku, a i Marić se napromašivao i tako Dinamo doveo u nezgodnu situaciju, no, utakmica na Maksimiru dala je nekakav izvanzemaljski elan Dinamu. Partizan je ponižen vjerojatno i najgore u povijesti i to prvenstveno zbog velikog rivalstva dvaju klubova. Modri su u uzvratnoj utakmici potukli Beograđana doslovce do nogu…

Samo nije moralo sve biti tako glatko kako je kasnije ispalo. Kod gubitka od 3:0 Partizan je imao jedanaesterac, mogao je smanjiti i vratiti se u igru. Dražen Ladić sjajno je obranio udarac s bijele točke, Dejanu Vukičeviću. I ne samo penal, sjajno je obranio i odbijenu loptu. Imao je Ladić svoj dan. Ivica Kralj je, s druge strane, samo vadio lopte iz svoje mreže…

Marijan Vlak, tadašnji trener Dinama o toj utakmici je govorio:

„U tunelu prije utakmice stojimo mi i igrači Partizana. Oni su već bili preplašeni, blijedi kao krpa, jer su na zagrijavanju vidjeli kakva je atmosfera na stadionu. Međutim, Jurić je smatrao da nisu dovoljno preplašeni. Odjednom iz čista mira zaurla: Ajmooooooo! A onda se nadoveže onaj ogromni Mark Viduka i zaurla: Aaaaaargh! Takav je neki urlik ispustio, pogledao igrače Partizana, oni su samo spustili pogled prema kopačkama, bili su gotovi već onda”.









Na utakmici je bio i hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman. U jednom trenutku skinuo je sako i bacio ga u zrak od sreće. Kraj njega u loži sjedio je Ivo Sanader. Nakon utakmice fešta je u Zagrebu trajala do jutra, a nogometašima Dinama je pripravljena i posebna svečana večera. Vlak se sjeća:

„Bilo je tu i šaljivih situacija. Na večeri nakon zagrebačke utakmice bio je i predsjednik RH, dr. Franjo Tuđman… U jednom je trenutku dobacio: ‘pa, Vlak, moglo je to biti malo i bolje. Bilo je dobro, ali moglo je i bolje’. Dakako, šalio se, ispalo je simpatično. Sjećam se još jednoga detalja. Na večeri u hotelu u Beogradu, uoči prve utakmice, konobar se obratio našem fizioterapeutu Joži Čačkoviću s porukom neka pobijede Partizan. Konobar je bio Zvezdin navijač”.

“To je najbolji ambijent koji sam doživio. Na nama je bio veliki pritisak, ali u takvom fenomenalnom ambijentu jednostavno nismo mogli zakazati. Već u startu utakmice pokazali tko je gazda na terenu”, sjećanje je Roberta Prosinečkog.