TRNOVIT PUT ‘HRVATSKOG PIRLA’: Njegova priča češća je od one velikog uspjeha

Puno mladih nogometaša u dobi do 18 godina zna odabrati put velikog transfera, za koji nakon nekog vremena shvate da baš i nije bio toliko bajan i ne znači veliki pomak u njihovoj karijeri.

Jedan takav primjer je Andrija Balić, jedan od mnogih ‘bilih tića’ koji su odletjeli s Poljuda rano u karijeri, da bi kasnije doživjeli razočaranja i posrtanja na nogometnom putu.

Balić je iz Hajduka otišao 2106. godine u Udinese, gdje se nije naigrao, već je odlazio na posudbe u Perugiu, Fortunu i na kraju u Dunajsku Stredu, za koju igra od 2020. godine.

Hajduk Split's Andrija #Balic has completed a €4m move to #Udinese. Was previously linked with BVB, Valencia, etc. pic.twitter.com/fHmtZ3O3u2

