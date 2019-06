DALIĆEVE IZJAVE ODUŠEVIT ĆE HRVATSKU! Evo što je izbornik izjavio nakon jedne od najtežih utakmica!

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je pobjedu protiv Walesa (2:1) u Osijeku. To je drugo slavlje za izabranike Zlatka Dalića u kvalifikacijama za EURO 2020. godine. Iako smo većim dijelom utakmice kontrolirali stanje stvari na terenu, u samoj završnici utakmice nismo odigrali dobro. Gosti su smanjili preko Brooksa 13 minuta prije kraja, a do posljednjeg zvižduka suca Kovacsa mogli su i doći do boda.

Evo što je nakon utakmice rekao hrvatski izbornik Zlatko Dalić:

“Velika su ovo tri boda. Rekli su da su ona najvažnija. Uzeli smo ih, bilo je zaista teško. I gledati, a kamo li igrati. Svaka čast dečkima na trudu, hvala navijačima, Osijeku i Slavoniji na ovakvom navijanju. Ne treba se sada na ovo osvrtati, idemo dalje”, rekao je Dalić.

“Primili smo gol iz jedne naše greške. Normalno je da se uvuče i panika u našu igru. Imali smo dvije-tri prilike za riješiti utakmicu, nismo ih iskoristili ali to je tako. Neću sada o tome..”

“Brekalo je imao žuti karton i dosta se potrošio. Pašalić je bio sjajan na treninzima, ušao je malo pod pritiskom ali nema veze. Htjeli smo napraviti tu zamjenu da damo više prostora Modriću.”

“Livaković je jako dobro branio. Bio je vrlo siguran. Problem kojeg je imao je riješio, ima veliku sigurnost i zaslužio je ovu poziciju.”

“Puno kartona smo dobili. Nije bilo potrebe za nekim prekršajima. Idemo se sad odmoriti, idemo svi u Varaždin odigrati tu utakmicu. Ja znam da je igračima odmor potreban, ali hvala im na svemu u ovih tjedan dana zajedničkog vremena”, zaključio je Dalić.