Trener Tottenhama ugasio nadu Hajdukovcima: ‘Perišić igra vrlo dobro i ima budućnost ovdje’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nada i želje navijača Hajduka je čini se ugašena. Prema svemu sudeći Ivan Perišić i ove sezone nosit će dres Tottenhama. Trener momčadi Ange Postecoglou današnjom izjavom praktički je završio tu priču.

“Ivan Perišić igra i to jako dobro. On ima budućnost sa mnom i ovim klubom. Pratio sam njegovu karijeru, on je apsolutni profesionalac, taj način na koji brine o svom tijelu… Odradio je stvarno snažne pripreme.”

Priče o povratku počelu su na dočeku iz Katra kada je Perišić izjavio: "Obećavam da ću se vratiti. Nisam rekao kada, ali neće morati još dugo čekati."





Možda dogodine

On ima ugovor s Tottenhamom do 30. lipnja 2024. i početkom ovog prijelaznog roka zakotrljala se lavina nastojanja da se Perišića “izvuče” iz te ugovorne obveze te da ispuni svoj dječački san i odjene bijeli dres.

Perišić je još kao junior napustio klub te se preko Club Bruggea stigao do reprezentacije. Igrao je još za Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern te sada za Spurse.

Nagodinu je Perišić slobodan igrač pa tko zna, možda tada obuče “bili” dres.