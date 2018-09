TRENER TOTTENHAMA NEDA NA SVOJE! Obrušio se na novinare jer mu igrače ‘predstavljaju kao govna’

Zna koliko se trude i kakav tretman su zaslužili

Tottenham i Milan susreli su se na San Siru u utorak, a Otočani su držali prednost od jednog pogotka sve do 85. minute. Ipak, tada je sve krenulo nizbrdo i domaćini su preokrenuli susret u svoju korist, i postavili konačan rezultat 2:1.

To mogu zahvaliti i dvojici hrvatskih reprezentativaca, Perišiću i Brozoviću, koji su sudjelovali u osvajanju tri boda, dok ih je Šime Vrsaljko bordio s klupe.

Konačan rezultat očito nije dobro sjeo treneru Tottenhama, Mauriciju Pochettinu, koji je ostao pravi gospodin, ali je okupljenim novinarima očitao poštenu lekciju kada su ga upitali misli li da je pogriješio pri izboru igrača. Naime, izostavio je Tobyja Alderweirelda i Kierana Trippiera.

“Molim vas, ne iskazujte nepoštovanje prema igračima koji su igrali. Imamo 25 igrača. Ponekad se ponašate… Kad igra ovih jedanaest ispada kao da su ostali govno”, krenuo je Pochettino objašnjavati zašto spomenutog dvojca nije bilo na terenu, i zašto je na njihova mjesta stavio Davinsona Sancheza i Sergea Auriera.

