TRENER SVIH TRENERA PORUČIO: ‘Kovačić me ne pozdravi na ulici, ali nije me briga!’

Autor: F.F

Miroslav Ćiro Blažević dao je izjavu za HRT-ovu emisiju Europeo te se osvrnuo na susret Hrvatske i Španjolske u sklopu osmine finala Europskog prvenstva.

Trener svih trenera komentirao je izglede Hrvatske protiv Španjolske, a osvrnuo se i na Matea Kovačića koji igra sjajno na Euru.

Mateo je često bio predmet rasprave te su mu mnogi zamjerali da ne igra dobro za Vatrene kao što igra u klubu.

‘Čuo sam se s Dalićem’

Otkrio je kako je razgovarao s izbornikom Dalićem, ali da mu ništa nije sugerirao jer naš izbornik zna što radi, a onda se osvrnuo na Kovačića, kojeg je nedavno kritizirao.

“Jako sam sretan jer nakon što sam ga kritizirao, on je postao znajačajan igrač za Vatrene. Kritizirao sam ga isključivo jer znam njegove kapacitete. U jednom trenutku sam to rekao javno i sad me on ne želi pozdraviti, ali nije me briga. On je stalno daleko od gola, a to sam ja rekao. Sve mu je Bog dao, on moće sam uzeti loptu i driblati do gola”, rekao je Ćiro pa sve zaključio jednom prognozom za susret protiv Španjolaca:

“Moja je prognoza da će biti 2:2. Produžeci, pa penali i mi prolazimo dalje. Ja sam optimista. Španjolci jesu favoriti, ali mi to volimo, to nam ide u prilog. Naši drski mladići imaju snage srušiti sve ozbiljne favorite za osvajanje Eura.”