TRENER SVIH TRENERA: Ćiro bezrezervno brani Dalića, ali mu nije jasno što se događa u Savezu

Ne da po svom učeniku Zlatku Daliću trener svih trenera Ćiro Blažević. Nakon što se zakomplicirala situacija u europskim kvalifikacijama mnogi za odgovornim drže izbornika, a Blažević pritom odmahuje rukom:

”On je najbolji izbornik kojeg smo ikada imali, prema tome najbolje rješenje je i ovoga trenutka. Baš sam se čuo s njime i rekao sam mu da je i dobro da se malo borimo za taj plasman, da to nije išlo preglatko. Objasniti ću vam zašto. Momčad mora biti u naponu i mora biti svjesna da nije najbolja na svijetu zato što je to samo tako, nego da je tajna u radu ili neradu. Znate kako Federer veli – ”otkad treniram do iznemoglosti čini mi se da imam i više sreće”.

Ćiro uopće ne sumnja u plasman…

”Naravno da ne sumnjam, drži Dalić sa svojim izabranicima sve u svojim rukama, ovisi samo o sebi, s dobrom moblizacijom sve će biti u najboljem redu. Mi smo takvi, htjeli smo sa svim pobjedama otići na europsku smotru, nikoga nije briga što je na djelu jedna smjena generacija, što su igrači bili umorni, ozlijeđeni. Više se ne nerviramo ni kada nas suci oštećuju, misle da smo toliko dobri da nam nitko ne može ništa. A mi jesmo dobri, ali i drugi su dobri, nogomet je stalna mijena, stalno dokazivanje. Dalić to dobro radi, ali tek stvara novu momčad, a pogledajte kakve su pripreme za svaku utakmicu. Igrače jedva vidi dva dana i jedva spoji jedan pravi trening„.

Dakle, ne moramo se bojati?





”Opet vi, naravno da nema straha, pa nismo na bojišnici. Bolji smo od Slovaka koji sigurno nisu tako slabi kao što izgleda slika iz naše prve utakmice. No, ja ne vjerujem niti da Mađarska može dobiti Wales. Ovo htjedoh reći, Daliću sam rekao da ne bude ljutit što europsku smotru već nije osigurao, nije svkao zlo za zlo. Neka igrači i on osjete da su i drugi napredovali, to će ih potaknuti na dodatni angažman„, veli Ćiro.

I uzvraća nam…

”Smijem li ja vas nešto pitati”?

.

”Naravno„, uzvraćamo?

”Ma, meni nije jasno što se događa u Savezu, tko ga vodi, čemu ovaj cirkus oko mijenjanja utakmice u Rijeci„ priča nam Ćiro, dočim mi šutimo.

Nastavlja:

„Sve to je bespotrebno, to dokazivanje moći, pozivanje na želje igrača, to da ne znamo tko je glavni. Meni je to nepojmljivo. Ne želim to ni slušati. Mene zanima momčad i uvjete u kojima ona djeluje. Lijepo je što Modrić kaže, no nije dobro da igrači razbijaju glavu o bilo čemu.