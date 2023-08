Trener Reala ljut na Brazilca: ‘Penal je morao izvesti Modrić’

Madridski Real novu sezonu u La Ligi otvorio je s tri pobjede, a sigurno najteža do sada bila je ona sinoćnja, kada su momci Carla Ancelottija u finišu utakmice dobili Celtu 1:0.

Utakmica nije dobro počela za Real, u ranoj fazi prvog poluvremena ozlijedio se Vinicius pa je do izražaja došla boljka Reala na početku sezone, nedostatak klasnog napadača.

Ancelotti je i u ovoj utakmici Modrića ostavio na klupi, iako je prije iste bilo govora kako Luka protiv Celte mogao biti starter po prvi put u novoj sezoni.

Ljutiti Ancelotti

Real je imao puno više prilika, ali novi vezni red Reala, bez Luke i Krossa, nikako nije nalazio put do mreže Villara.

Vidjevši da je Real nemoćan u kreaciji, Ancelloti je napravio izmjene i uveo je Krossa i Modrića oko 60-te minute i već par minuta kasnije Kraljevski klub izborio je jedanaesterac preko Rodryga.

Loptu je na bijelu točku smjestio baš Rodrygo, ali je golman Celte Villar sjajno obranio njegov udarac, a trener Reala Ancelotti jako se naljuti što najstrožu kaznu nije izveo Luka Modrić.

🎙️ Carlo Ancelotti: “I was angry at the penalty because I said Modric should take it.”

— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 25, 2023