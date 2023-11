Trener kojeg su kamenovali s Lovrenom više nema posao, novi udarac za bivše Vatrene

Dejan Lovren je to teško mogao očekivati dok se u siječnju vratio u Lyon, ali njemu i bivšem reprezentativnom suigraču Duji Ćaleta-Caru sada dolazi novi trener u ovosezonskoj teškoj klupskoj priči, sada već treći, nakon što je ranije bio smijenjen Laurent Blanc.

Po informacijama iz Francuske, sada je bez posla ostao i Fabio Grosso, 46-godišnji nekadašnji talijanski reprezentativac, koji se nakon igračke karijere okrenuo trenerskom poslu. Nakon smjene Blanca i dolaska u Lyon, Grosso nije uspio izvući momčad iz opasne zone, a svoj posao napušta ostavljajući klub na posljednjem mjestu ljestvice s pet bodova zaostatka za zonom spasa u prvoligaškoj konkurenciji.

Lyon ide dalje s privremenim trenerom, 44-godišnjim Francuzom Pierreom Sageom, voditeljem klupske nogometne akademije, dok se ne pronađe novo rješenje, kako je objavio L’Equipe.

🚨 Fabio Grosso has been sacked as Lyon manager after just two months in charge. ❌🔴🔵

Pierre Sage will act as interim manager at the club while it finds a successor. ⏳

(Source: @lequipe) pic.twitter.com/GHvTurILQn

