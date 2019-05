TRENER ISTRE NAKON 32 PREKRŠAJA: “Radim što svi rade i misle, čistim kartone”!

Srdit je bio i bučan trener Istre Igor Cvitanović nakon poraza protiv Hajduka, poraza u kojem je njegova momčad igrala iznimno ošro, pokušavajući se, kao št je to Cvitanović i najavio, prije kvalifikacijskih dvoboja sa Šibenikom očistiti od kartona. Čak 32 prekršaja koje su učinili njegovi nogmoetaši naljutili su i upravu Hajduka i navijače splitskog kluba.

“Apsolutno zaslužena pobjeda Hajduka. Mi smo prvo poluvrijeme djelovali kompaktno, a u drugom poluvremenu smo se raspali. Igrali smo bez osam standardnih igrača. Mislim da smo odigrali kvalitetnih 45 minuta. Cilj nam je ostanak u ligi kroz play-off. A što se vikalo na klupi? To neću komentirati. To ćemo trener Hajduka i ja riješiti. Neshvatljivo mi je da mi netko iz Uprave s tribine dobacuje kao da sam ja kriv što je Ivančić ozlijedio Bradarića. Dok sam ja trener, startovi neće biti opcija, to je bilo u žaru borbe. Hajduk je zasluženo na kraju pobijedio.”

Cvitanović je prije utakmice najavio da će se svi igrači pokušati očistiti od kartona.

“Ja sam rekao što svi rade i svi misle. Ne bojim se svoje smjene. Uvijek je smjena opcija. Nemam se razloga bojati Šibenika kad znam da smo kvalitetniji. Utakmica će sigurno biti dobra i kvalitetna i mi ćemo proći dalje. Sad, hoću li ja voditi momčad protiv Šibenika, to je manje bitno. Mi smo već u procesu analize Šibenika i Varaždina. Sad smo fokusirani na Šibenik i pripremit ćemo se maksimalno za njih. Moram još kazati da sam bio frustriran događajima od prije pa sam ranije izjavio to za kartone. Tuča i takvi opasni prekršaji ne smiju biti opcija.”