TRENER HAJDUKA NIJE DAO OSTAVKU: ”Nisam tip koji koristi riječ debakl” (!?)

Giovanni Tedesco, trener Gzire bio je oduševljen…

“Motivirale su nas novine, kada smo pročitali da se očekuje golijada Hajduka protiv Gzire na Poljudu. Eno, novine vise u našoj svlačionici. Ponosni smo što smo pobijedili ovako veliki klub kao što je Hajduk. Do 17 sati bili smo spremni na poraz, ali onda smo vidjeli članak u novinama. Ovo je bila najvažnija utakmica u mojoj karijeri”, rekao je talijanski trener.

Hajdukov trener pokušvao je djelovati sbrano:

“Prvo poluvrijeme bilo je donekle ok, u drugom smo ušli u neko stanje iz kojeg smo se teško izvukli, tako sam osobno vidio. Nismo radili stvari koje smo se dogovorili. Čestitam Gziri, radili su stvari koje smo mi morali raditi. Koristili smo jednu, jaču stranu, a na drugoj ništa. Primili smo dva eurogola, to su bili škokovi iz kojih se nismo mogli izvući”

Uslijedilo je direktno pitanje Hajdukovom treneru.

Ovo je najsramotniji poraz u povijesti ili sigurno jedan od njih i postavlja se pitanje odgovornosti. Jeste li razgovarali s čelnicima već?

“Nisam. Pokušavam ovo gledati s nogometne i normalne strane. Nisam tip koji koristi riječ debakl, rekli smo da Maltežani imaju 3-4 dobra igrača, neke se stvari jednostavno dogode. Bilo je događanja, osjetio sam možda to na Pohorju nekoliko dana, ali kasnije ne. Treba razmišljati o nogometu. Gzira je radila stvari dobro, mi nismo, treba analizirati i ići dalje. Lako je sada govoriti, nisam ovdje od jučer. Imamo utakmicu za tri dana, bit će negative, ali treba se usmjeriti na HNL i ići dalje. To je sport. Ma, ne bježim od odgovornosti, odgovornost je ta da smo kroz ovaj tjedan odlučili podijeliti ekipe da razdijelimo opterećenje. Gziru nismo podcijenili nijednom rečenicom. Taj dio ne stoji, a moja je odgovornost najveća”

Hoćete li dati ostavku?

“Razgovarat ćemo idućih dana, sada ne mogu ništa reći”