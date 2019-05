TRENER HAJDUKA NEZADOVOLJAN I NERVOZAN: Pogodilo ga jedno pitanje: ‘Neću odgovarati na to’!

Hajduk je u 32. kolu Prve HNL jedva nadigrao Inter s 3:2, a trener Splićana, Siniša Oreščanin, nije bio pretjerano zadovoljan. Nakon slavlja održao je medijsku konferenciju i bio je poprilično nervozan.

“Htjeli smo pobjedu više, ali bilo je napeto do kraja. U prvom dijelu bili smo previše okomiti, upadali u pressing-zamke i od tuda su nam stizale kontre. Pokušavali smo primiriti situaciju, a znam odakle je došla ta prenaglašenost, to je zbog lošeg izdanja u prošlom kolu. Međutim, uspjeli smo preokrenuti do kraja prvog dijela. Na poluvremenu smo razgovarali kako treba pristupiti dalje. Umirili smo igru i išli horizontalno a smo tako spriječili tranziciju Intera. Iskntrolirali smo utakmicu premda i nije sjeo zadnji gol koji smo primili”, veli Oreščanin.

“Ulazimo u posljednji mjesec sezone i vidjet ćemo kako će momčad reagirati. Trebamo ostati prizemni jer vidio sam dosta toga što može biti bolje”, nastavlja trener Hajduka.

Napadači malo ‘štekaju’?

“Nećemo o pojedincima. Momčad je pobijedila, a Mijo Caktaš je perjanica koja poentira ono što momčad odradi”, veli trener Hajduka.

“Igramo s idejom da igra donosi golove, ali još uvijek smo u procesu i to mora biti bolje. Proces je iznjedrio Caktaša, koji je kandidat za najboljeg strijelca lige”, naglasio je trener.

Upitan je trener zašto Palaversa, igrač Manchester Cityja na posudbi u Hajduku, opet nije igrao.

“Neću odgovarati na takva pitanja”, uzvratio je pomalo nervozni Oreščanin.