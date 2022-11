TREBAO SE ISPRIČATI, ALI VATRENI TO NIJE UČINIO: Poslije je nestao i pao u zaborav, a nekima to i dalje nije jasno…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Talijanski sportski, nogometni novinari, a zacijelo frustrirani što njihove reprezentaciji nema već na drugoj svjetskoj smotri uzastopce – vode tuđe brige. Pa i one naše, hrvatske. Dakako, mislimo na naše nogometne brige. A mi briga, ruku na srce, baš i nemamo.

Reprezentativna momčad nam je u dobroj formi, osigurala je plasman za završni turnir Lige nacije dogodine u lipnju u Nizozemskoj, a za SP u Kataru koji počinje uskoro, 20. prosinca, Hrvatska se plasirala kao prva u skupini, sjećamo se slavlja nakon 1-0 pobjede u sjajnoj partiji u Splitu protiv Rusije.

Što to Talijane muči? Ante Rebić. A što je pritom najzanimljivije, niti nas, niti njegove bivše suigrače iz reprezentacije, a zacijelo ni izbornika Zlatka Dalića – Rebić uopće ne muči, Naprotiv…





Za Dalića to nije problem

Kostur hrvatske postave, zapravo onih 26 koji će službeno u Katar manje-više je jasan, može biti dvojbeno ime ili dva, samo da ne bude ozljeda. Evo jake, silno jake Hrvatske na novoj svjetskoj smotri u obrani naslova doprvaka svijeta…

Talijani se, kao ne mogu načuditi Zlatku Dalića što pod nacionalnu zastavu nije pozvao člana Milana, Antu Rebića. Kao da ne znaju da Hrvati igraju u Realu, Tottenhamu, Chelseaju Borussiji, gdjegod već ne. Igrali su i prije u Milanu, pa što.

Oni uopće ne navode gdje su pukle spone ne samo između izbornika Dalića i Ante Rebića, već i veze između Rebića i navijača i dotičnog igrača i svojih donedavno reprezentativnih suigrača. Puno je nakon svega ostalo trpkog okusa, pa kako Hrvatska i dalje igra sjajno, Rebić nije potreban više tu ni svojom kvalitetom, kamoli ponašanjem.

I vjerujemo da je Rebiću žao što se sve događalo, k tome nije imao sreće. Nakon što ga je Dalić kao senatora otpisao i počeo pomlađivati momčad – Hrvatska je postajala sve bolja. Fizionomija momčadi se promijenila, osvježila. I puni smo optimizma, a igramo u zadnje vrijeme baš, ono, dobro. Rebićev naprasni dolazak nakon što nije odigrao ni minute u Ligi nacija, ali ni u kvalifikacijama za Katar bio bi doslovce šaka u oko.

Zar moramo ponavljati što se dogodilo s Antom Rebićem? Čiji je upravo najveći zagovornik bio Zlatko Dalić, koji ga je držao u momčadi i nakon neuvjerljivih partija i neodgovornog ponašanja…

Kako igrači, ovi današnji, vole imati svoje profile na društvenim mrežama čime osnažuju svoju popularnost i potencijalnu buduću zaradu tako tu ni Ante Rebić nije bio iznimka. I iako je Hrvatska došla do četvrtfinala Eura gdje je u onoj urnebesnoj utakmici, kada je s 1-3 stigla do 3-3 i na kraju poražena 3-5 – javnost je bila nezadovoljna. Jer su nam Dalić i reprezentativci letvicu podigli jako visoko.

I baš nakon što smo svi zaboravili jad i nevolju nakon poraza protiv Španjolske, a imali smo i „zicer” Kramarića” koji nas je svoro sve poslao na kardiologiju, javio se putem Instagrama Ante Rebić. Teško je bilo vjerovati što je objelodanio.









Bio je to pravi internetski napad Ante Rebića na izbornika Zlatka Dalića. Citirajmo još jednom:

“Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L + M), da napravimo nešto (puno) više na ovom Europskom prvenstvu”, napisao je Rebić. I dodao:

“Nakon svega, nije ni bitno tko je ‘krivac’. Činjenica je da smo zadnje dvije-tri godine…”, objavio je to i stavio emotikon izmeta. Jasna poruka, nema što…

Naposljetku je Rebić izbrisao svoje objave, ali to je učinio prekasno da bi prošlo neopaženo u nogometnoj javnosti.









Nije se Dalić javno osvrtao na Rebićev napad, ali znano je da je održao polutajni sastanak s veteranima u reprezentaciji. Kojima se to također nije svidjelo. Znalo se da je Rebić bio jedan od Dalićevih junaka u Rusiji 2018. godine. Pamti se njegov nevjerojatan gol Argentini, k tome Daliću je bio standardan i na Euru. Dalić je vjerovao Rebiću i kada nitko nije. I zaista ovo nije mogao očekivati.

Prošlo je neko vrijeme, Rebić je igrao čas dobro, čas lošije, pa ga nije bilo, pa bi malo sjajio. I uvijek je tinjalo negdje pitanje – hoće li ikada više vidjeti nacionalni dres. I nakon što se Hrvatska plasirala na SP u kataru, Zlatko Dalić se jednom otvorio, po pitanju Rebića. Doslovce je rekao ovo:

„Puno sam puta rekao i pokazao da sam spreman razgovarati, spreman sam oprostiti, preko svega prijeći za hrvatsku reprezentaciju. Nikad Zlatko Dalić nije bio problem, kao ni moj ego. Nitko se meni ne treba ispričavati, svi su u reprezentaciju dobrodošli, ali ja sam zadnji koji odlučuje tko će igrati”.

Što govore te Dalićeve riječi? Tako su jasne, ako je već trebala doći isprika od Rebića to nije trebala biti samo isprika prema izborniku Daliću, nego je to trebala biti i isprika svojim suigračima i prijateljima iz nacionalne nogometne vrste. Ali, i prema navijačima. On to nije učinio.

Došli su „neki novi klinci” i Rebić je jednostavno nestao. To što igra za Milan, a riječ je o velikom klubu, nema nikakvu vrijednost. Ali, da Hrvatska ima silnu nogometnu vrijednost jest činjenica da je lako nadoknadila izostanak Rebića, da je pritom dobila i nove napadače i nove igrače na svim dijelovima momčadi. Činjenica jest da je pomlađivanjem Dalić strukturirao jednu posve novu, svježiju momčad u kojoj se ne može primjetiti da nedostaje igrač tipa Rebića. Koji je pritom uvrijedio i trenera i suigrače. Pa, tko bi ga nakon svega zvao? Budimo realni.