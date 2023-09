Trebao je zamijeniti Hrvata u velikanu, ali Srbin se pokazao kao totalni promašaj

Karijera nekada najskupljeg srpskog igrača Luke Jovića nikako da izađe iz zone sivila, a iako je pružio dobre partije u Fiorentini prošle sezone, koje su mu donijele poziv iz Milana, srpski napadač je razočarao u uvodnom dijelu Serie A.

Tako je njegovu formu popratio i španjolski As, koji je zaključio kako je Luka Jović izgubljen u modnoj prijestolnici Italije pa tako neće biti u konkurenciji za Cagliari, već će ostati u Milanelu i podizati fizičku spremu.

Kako analiziraju Španjolci, dolaskom u zadnjem trenutku nije oduševljen Stefano Pioli i to se vidi po minutaži, samo 38 minuta na dvije utakmice, a Milan je svjestan Jovićeve prošlosti, zato je i potpisao ugovor na samo jednu godinu.

🚨Luka Jović will not make the trip to Cagliari, he will stay at Milanello to continue his preparation in order to regain the best physical condition.

I mean isn’t playing games the way to get in the best physical “football” condition?

What are Milan cooking for Luka? 😭 pic.twitter.com/pWEt7ao1Ae

— Luka Jović (@TeamJovic) September 26, 2023