TREBAO JE BITI ZLATNA LOPTA, A ONDA OTKRIO: ‘Flaša votke mi najbolji prijatelj, tisuću eura mi sića, a žena iz snova me ostavi’

Jučer smo pisali o sjajnom Mestu Ozilu koji možda nikad nije do kraja pokazao svoj potencijal, a opet je bio na vrhu. Možda je isti slučaj dogodio Wesleyu Snedijeru.

Nizozemac je karijeru započeo u redovima u Ajaxu gdje je kao jedan od najboljih igrača lige zaradio transfer u Real Madrid. Dvije godine u Realu nisu najbolje iskorištene. Dojam je bio da njegov talent propada:

“Nisam bio svjestan da prelazak u Real također znači da sam se preselio u noćni život Madrida. Navukao sam se na to. Bio sam mlad, uživao sam u uspjehu i volio sam svu pažnju. Zbog toga mi je sigurno kasnije u životu pošlo po zlu.”





Noćni život

“Nisam se drogirao, ali sam pio i vodio sam ‘rock-‘n-roll’ stil života kao jedna od zvijezda Real Madrida. Sve stvari koje sam uradio bile su zataškane.” priznao je odlični veznjak o svom burnom životu.

“Bio sam slab i nisam pružao otpor. Dopustio sam ljudima da me tretiraju kao zvijezdu. U Real Madridu sa mnom je uvijek bio jedan saigrač – a obično je to bio Guti.” malo je tu i bivšeg suigrača usosio.

Zatim je rekao da su mu suigrači pokušali pomoći: “Drugi su mi ukazivali na to. Ruud van Nistelrooy je to rekao, Arjen Robben je to rekao. Nabijali su mi to na nos, govorili mi da kao igrač držim disciplinu. Rekli su da neću dugo izdržati ako ovako nastavim.”

Otvoreno je rekao kako je uništio brakove zbog načina života: “Puno sam tulumario s mnogo loših prijatelja okolo, žena i pića. Izmaklo je kontroli na užasan način. Bio sam čist i priznao sve svojoj drugoj ženi, Yolanthe, i rekao joj da je moje srce s njom.”









Poslije Reala nastavio je karijeru u Interu s kojim je uzeo trostruku krunu, a iste godine (2010.) dolazi do srebra na Mundijalu u JAR. Bio je kandidat za Zlatnu loptu te mnogi smatraju da ju je trebao dobiti ispred Messija. Kasnije je igrao za Galatarasay, Nicu i u Kataru. Za Oranje je skupio 134 nastupa i 31 gol.