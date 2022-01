TREBAO JE BITI VELIKA ZVIJEZDA, ALI NIŠTA OD NJEGA: Mučna svađa s Ademijem, a na kraju se totalno pogubio…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nekad se promatrači nogometa zapanje kako jedan kvalitetan igrač, veliki talent, s predispozicijama za svjetski vrh uopće ne snađe u svijetu profesionalnog nogometa. I nestane u trenutku kada mu se doslovce sve otvori, od transfera, do primanja. Samo kada treba iskoristiti tadašnji sportski zalet dogodi mu se upravo suprotno. Krene unatrag…

Ima dosta takvih priča, ona od Šibenčana Ante Rukavina je upravo takva. Taj momak, danas već zreo čovjek u nogometu je postigao, poigrajmo se malo brojkama, nekih desetak posto od mogućnostii onoga to su mu predviđali. A igrao je i u Dinamu, Hajduku, bio u inozemstvu, a dok je bio u matičnom Šibeniku svi su bili opčinjeni njegovim nastupima… I on je tema našeg feljtona danas o HNL ikonama…

U Šibeniku je Rukavina nastupao u mladim selekcijama još kao devetogodišnjak…. Možda se sporije razvijao od vršnjaka i u tom momentu nije nagovještavao mnogo.

Otimali se za njega

Nakon prve sezone, u Drugoj HNL gdje se nije naigrao, u Prvoj ligi je odjednom eksplodirao. Taj tada mladi napadač zabio je osam pogodaka u prvoj polusezoni, od toga tri i jedan Hajduku. A onako visok, dugog koraka činio se nezaustavljiv…

I tako, svojim pogodcima, asistencijama, brzinom i sjajnom tehnikom ubrzo je privukao pažnju najbolja dva hrvatska kluba, a i raznih poznatih iz inozemstva. Tako su ga na Šubićevcu pratili skauti Lyona, Arsenala, Marseillea, Benfice, Sportinga i ostalih.

Na djelu je bila doslovce licitacija. Pa je Zdravko Mamić iz Dinama javno odaslao ponudu od milijun eura, Lyon navodno i šest milijuna uz javno izražen interes za igrača, ali je Rukavina ipak prije svih dogovorio prelazak u redove splitskog Hajduka. Ugovor na četiri godine službeno je potpisan 4. siječnja 2007. Prvotni dogovor bio je dolazak u Hajduk na ljeto, no, nakon pritiska uprave splitskog kluba, bijeli dres obukao je već na proljeće 2007.

Kako je sa Šibenikom imao tek amaterski ugovor, a profesionalni nije potpisao nakon što ga je pod svoje uzeo menadžer Siniša Šošo iz menadžerske agencije Pharos, brzo je usmjeren prema Splitu. Za njegov prelazak u Hajduk, Šibenik je dobio tri milijuna kuna, plus još 40 posto od sljedećeg transfera. Bilo je to prema grčkom Panathinaikosu.









Za vrijeme igranja u Šibeniku dobio je nagradu Večernjeg lista za najveću nadu hrvatskog nogometa, dok je za mladu reprezentaciju debitirao je 15. ožujka 2006. protiv Italije u Umagu, te minutu nakon što je u 56. minuti ušao umjesto Josipa Barišića postigao i svoj prvi pogodak.

Dolazak Rukavine u Hajduk kao veliki je trijumf slavio predsjednik kluba Branko Grgić, a veliku je euforiju podigao u cijelom Splitu, pa ga je na prvom treningu pratilo nekoliko stotina ljudi. Debitirao je ušavši na poluvremenu protiv Osijeka (3-0) kada ga je pljeskom dočekalo desetak tisuća ljudi na Poljudu. No, kasnije se baš i nije iskazivao. Na sve načine mu se željelo pomoći. Paga je tadašnji izbornik reprezentacije Slaven Bilić pozvao ga je za kvalifikacijski susret s Makedonijom, iako tamo nije konkurirao za momčad.

Samo je jednom s tri gola za mladu reprezentaciju protiv Slovenije najavio možebitni povratak u formu. Ali, zahvatila ga je ozljeda gležnja i opet je počeo nestajati…









Do kraja prve sezone nije se upisao u strijelce, podignuvši tako mnogo sumnji u ispravnost tako brzog prelaska iz Šibenika u Split. U drugom dijelu te prve sezone u Hajduku ipak je počeo nešto malo bolje igrati, čak je zabio osam golova u nastavku prvenstva. Ali, on sam nije bio zadovoljan… Nakon posljednje prvenstvene utakmice, nezadovoljan sezonom, traži raskid ugovora ili transfer iz kluba, pri čemu je jedno vrijeme najvjerojatnija opcija bila zagrebački Dinamo. Kad se činilo kako će doći do tog transfera, Zdravko Mamić, na iznenađenje, odustaje.

Ipak, kako raskid nije dobio, korigiran mu je ugovor prema kojem je mogao otići za iznos od 2,8 milijuna eura, osim ako bi kupac bio Dinamo pri čemu se ta cijena još podiže. Nakon odrađenog dijela priprema s klubom, tokom kojih biva najbolji strijelac i jedan od boljih igrača momčadi, cijenu iz ugovora ponudio je grčki Panathinaikos.

I u ljeto 2008. godine Rukavina potpisuje četverogodišnji ugovor za grčkoga doprvaka. Novac od transfera se nakon oduzimanja onog što je Hajduk u njega uložio, podijelio po pola između kluba i igračevih zastupnika, a 40 posto Hajdukovog dijela otišlo je Šibeniku. Opet, u Panathinaikosu se nije nametnuo.

Pa je za dvije godine osvanuo ipak u Dinamu. S kojim je potpisao čak petogodišnji ugovor. U prve dvije sezone u Maksimiru, Ante Rukavina je s Dinamom osvojio dvije dvostruke krune te igrao Europsku ligu (2010/11) i Ligu prvaka (2011/12), postigavši u europskim utakmicama čak sedam pogodaka, uključujući i tri pogotka u dva dvoboja u 2. pretkolu Lige prvaka 2012/13 protiv Ludogoreca (Bugarska).

No, Mamić i društvo su ipak očekivali više s obzirom a novac koji su uložili. U kolovozu 2014. Ante odlazi na posudbu u Lokomotivu. Kakav je to korak unatrag bio. Ni tu nije ništa odigrao. Već sljedeću godinu napravljen je transfer koji nas je sve šokirao. Rukavina je postao novi igrač nepoznatog danskoga prvoligaša Viborga. Tu nije izdržao ni godinu gdana, u hladnoj Skandinaviji je završio karijeru već sljedeće godine. Nije imao ni 30 godina.

Nikad nije odigrao niti jednu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju. Kad mu novinari dođu i pitaju ga ima li još klakvih dodirnih točaka s nogometom samo smireno uzvrati:

„Imam, imam, moj kafić je blizu maksimirskog stadiona”: I to je sve.

Od cijele priče s Rukavinom ostali su upamćeni neki detalji. Ponajprije mučna svađa s Arijanom Ademijom u Dinamu. A jedna snimka mu nije bila na čast, ona sa sviranjem i pjevanjem sa sucem Brunom Marićem te Brazilcem Cleytonom koji je tada bio u Dinamu. Dinamov Brazilac Cleyton objavio je na društvenim mrežama video snimku na kojoj Ante Rukavina svira gitaru, sudac Bruno Marić maše zvečkom, a Cleyton lupa po bubnjevima.

To druženje suca Marića s Dinamovim nogometašima izazvalo je veliki skandal, ni nikakve kazne se nisu dogodile.