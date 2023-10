Trebao je biti veći od Rakitića, a završio je s ‘gajbom pive’: ‘Koža mi se naježi kad se sjetim’

Neke priče o velikim sportskim talentima završe kao Luka Modrić ili Ivan Rakitić, u dva sjajna primjera iz uspješnih godina hrvatske reprezentacije, a neki koji se s takvim majstorima uspoređuju znaju otići u sasvim drugačijem smjeru.

Jednu takvu priču imao je Dumitru Copil, svojedobno vrlo nadareni rumunjski nogometaš, koji je iza zalaska u 30-te godine pao do te mjere da mu je posljednja igračka postaja bila u dresu četvrtoligaša ACS Socodora u njegovoj domovini.

Obećavao je jako puno, a došlo je do toga da igra za 'gajbu piva', kako se to zna reći za ovakve padove u sportskoj karijeri.

Hvalili njegov potencijal





Hvalili njegov potencijal

Koliko puno je mogao Dumitru Copil, koji je ranije ove godine proslavio 30. rođendan? Tu se vraćamo na priču u kojoj je bio u istoj rečenici s Ivanom Rakitićem, točnije, ispred jedne od legendi Vatrenih.

Ugledni nogometni časopis World Soccer je 2007. godine Rumunja stavio na popis 50 najvećih svjetskih nogometnih talenata, i to na 16. mjesto. Rakitić je u tom odabiru bio na 45. poziciji.

Umjesto velike karijere, Copilu su ostale samo uspomene.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dumitru Copil (@dumitrucopil)







“Koža mi se naježi kad se toga sjetim. Stari, bio si tamo, s najvećima”, pričao je rumunjski nogometaš lani u razgovoru za PlaySport u svojoj domovini.

Nakon vrhunskog nogometa u kojem nije ispunio potencijal, Copil je u sportu ostao kao trener ‘fitnessa’, a o putu kojim je prošao bio je i samokritičan.









“Ponekad krivim i samog sebe što se nisam više trudio. Zašto nisam razmišljao kao čovjek kakav sam danas? Ipak, treba razmišljati i pozitivno. Ne žalim, hvala Bogu što sam zdrav i što imam prekrasnu obitelj”, rekao je.

Tuga je ipak i dalje tu, od toga nije mogao pobjeći.

Tuga je ipak i dalje tu, od toga nije mogao pobjeći.

“Zaplačem i danas, pustim dvije-tri suze, toga me nije sram. Da sada stojim ispred mladog Dumitrua, rekao bih mu da se u nogometu ne može probiti bez rada, ozbiljnosti i odricanja. Mentalitet bi bio prva stvar koju bih promijenio kod njega”, pričao je Rumunj u svojem lanjskom razgovoru u svojoj domovini.

Pamti i trenutak koji ga je jako pogodio u igračkim danima, dok je kao nogometaš s velikim potencijalom bio u akciji u mladoj momčadi u škotskom Heartsu i trebao je biti na terenu u prijateljskoj utakmici protiv Barcelone.

“Tada su u momčadi imali Ronaldinha, Xavija, Iniestu i Thurama, nisam spavao cijele noći i osjećao sam da ću biti barem na klupi, no onda je stigao udarac. Smjestili su me među dvojicu koji su sjedili na tribinama. Tada, u toj sekundi, nešto se prelomilo u meni. Sve to promijenilo je moju situaciju, a nisam shvatio zašto”, opisao je.

Nakon Heartsa se Copil vratio u domovinu, igrao je u nizu klubova u Rumunjskoj, ali velike utakmice nikad nije doživio.