TREBAO JE BITI ‘NOVI’ MESSI I GLAVNI IGRAČ SRBIJE: Nekada najveći nogometni talent pronašao novi klub!

Nekada je slovio za jednog od najtalentiranijih igrača na svijetu te nasljednika Lionela Messija, ali nažalost nikada nije ispunio svoj potencijal. Riječ je o Bojanu Krkiću nekadašnjem igraču Barcelone i Milana.

Krkić je karijeru počeo u Barceloninoj školi nogometa La Masiji, a tamo je skidao rekorde koje je postavio sam Lionel Messi. Bojan je za mlađe uzraste postigao preko 900 pogodaka i u Barceloni su mislili kako imaju ‘novog’ Messija.

Slovio je za velikog talenta, a onda je krenula silazna putanja u karijeri.

Krkićev otac je bivši srpski nogometaš dok mu je majka Španjolka. Kada je krenuo s profesionalnom karijerom povezivalo ga se sa srpskom nogometnom reprezentacijom gdje je trebao biti spasitelj njihovog nogometa. On se ipak na kraju odlučio za Španjolsku, a skupio je i nekoliko nastupa za reprezentaciju Katalonije.

Nakon Barcelone potpisao je za Romu, a nakon posudbe u Milan, Barcelona ponovno otkupljuje njegov ugovor. Tamo se nije dugo zadržao pa je karijeru nastavio u Ajaxu, a od onda je igrao i za Stoke City, Mainz, Alaves i kanadski Montreal Impact. Sada, s 30 godina, nekada najveći talent na svijetu ima novi klub.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can’t wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk

— Bojan Krkic (@BoKrkic) August 9, 2021