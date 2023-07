Dinamo je u ljetnom prijelaznom roku u fokusu zbog potencijalnog odlaska nekoliko reprezentativaca, a dio te priče je i Josip Šutalo, koji je nedavno bio zanimljiv zbog mogućeg odlaska u RB Leipzig.

Hrvatski reprezentativni stoper bio je ‘na meti’ njemačkog kluba, spominjao se iznos od 20-25 milijuna koliko bi pripalo zagrebačkim Plavima, ali u Leipzigu su se ipak okrenuli drugom pojačanju u obrani.

Njemački klub radi na dovođenju 22-godišnjeg nizozemskog reprezentativnog stopera Lutsharela Geertruide, trenutnog člana Feyenoorda, a ako ga uspiju dovesti, time bi riješili svoju glavnu ‘metu’ za pojačavanje stoperske pozicije.

S takvim statusom, ovaj posao opisao je Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu.

RB Leipzig have agreed personal terms with Lutsharel Geertruida, top target as new CB ⚪️🔴

Negotiations continue with Feyenoord, not easy but ongoing trying to agree on fee.

Official bid, 100% submitted as exclusively revealed last week despite denials. Leipzig will push again. pic.twitter.com/wzzlsHvpbk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023