TREBALO JE IMATI PUNO HRABROSTI NAPRAVITI OVO! Velik je Zlatko, jako je riskirao s ovim potezom!

Autor: P.V.

Svaka čast Ćiri Blaževiću, pa i Slavenu Biliću, no Zlatko Dalić postao je evidentno najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti. Jer velika natjecanja u nizu još nitko nije spojio, a da i ne spominjemo – epohalno srebro!

Kakav je raspored za Vatrene? Zasad se zna da će u miru na dva ždrijeba. Prvi skorašnji tiče se “omražene Lige nacija”, nije baš najbolje sjela nekim izbornicima jer smo dojma da opet nema termina za prijateljske utakmice u kojima se mogu slobodno testirati određeni igrači, uigravati akcije, a drugi je 1. travnja, a taj će nacija s nestrpljenjem iščekivati.

Hrvatska se tamo nada da će dohvatititi drugu jakosnu skupinu, jer smo u ovome trenutku 18. na listi i nalazimo se negdje između druge i treće skupine.

Teško na startu, pa oduševljenje!

Dok možda prvi dio kvalifikacija nije bio tako dobar, krenuli smo porazom kod Slovenaca, u nastavku, posebice od rujna, zaigrala je moderna, jaka Hrvatska, baš onako kako to nacija voli gledati “kockaste”.

“Vjerovali smo do zadnjeg trena i definitivno smo zaslužili svjetsko prvenstvo, ova ga je ekipa zaslužila. Ne znam što bi se moralo dogoditi da ne vodim ovu momčad na SP. Zadovoljstvo je biti na svjetskome prvenstvu i imamo godinu dana za pripremu”, rekao je Luka Modrić i odao jednu homogenost ili “obitelj”, kako je to voli nazvati HNS.

Dalić pomalo ubrizgava injekciju mlađahne drskosti, sve je više mlađih u kadru s Gvardiolom koji podsjećamo ima tek 19 godina, a napadaju i neki novi klinci predvođeni sa Sosom, Stanišićem i ostalim hrabrim nadolazećim Vatrenima.

Skidamo kapu izbornika koji je uspio spojiti dva Svjetska prvenstva što nikome još nije uspjelo, a dojam kakav je to napravio je čudesan.

Uspio je to napraviti upravo pomlađujući kadar, od Rusije do Katara Vatreni su se itekako pomladili, a za to ipak treba hrabrosti, tako iznenada, ali i tako uspješno.









I velik je jer je oprostio Sosi pokušaj bjega, ali i zato jer je znao presjeći kad je u pitanju Rebić. Ali velik je Zlatko, sve je moguće, pa i da se Ante opet priključi kadru. Ali to je jedna sasvim druga tema…