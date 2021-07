TREBA LI DALIĆ BITI ZABRINUT? Real tražio od Modrića nemoguće, a tiče se igranja za Vatrene!

Autor: F.F

Toni Kroos je odlučio kako u 31. godini više neće nastupati za reprezentaciju Njemačke. U Realu su njegovu odluku dočekali objeručke jer smatraju kako će moći dati više za klub.

Upravo je njegova odluka započela sličnu situaciju s ostalim igračima Reala; a španjolska Marca prenosi kako je u prvom planu kapetan Vatrenih Luka Modrić.

U Realu bi voljeli kada bi se Modrić potpuno posvetio Kraljevskom klubu, ali u svemu ima jednu prednost.

‘Njegova posvećenost Hrvatskoj je naupitna’

Najčitaniji španjolski list piše:

“Modrić je za Hrvatsku debitirao 2006. godine, kada je imao samo 20 godina. Danas ima 35 i nedodirljivi je vođa Balkanaca te ih je vodio do najvećih uspjeha u povijesti, srebra na SP-u 2018. godine. Njegova posvećenost Hrvatskoj je neupitna, a cilj mu je bio da prestane igrati za reprezentaciju nakon SP-a 2022. godine”, počinje Marca, pa ističe posebnu situaciju za kapetana Vatrenih:

“Njegova situacija je specifična. Produljio je ugovor s Realom do ljeta 2022., a SP je pola godine kasnije. Pitanje je što će Modrić raditi tih šest mjeseci do SP-a s obzirom na to da mu se predviđa kraj karijere. Dosta je ljudi u Realu tražilo od Modrića da odustane od Hrvatske, ali on na to niti ne pomišlja. Ima i pravo s obzirom na to da je istovremeno sjajno igrao za Real i Hrvatsku”, zaključili su.