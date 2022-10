TRAŽI SE RJEŠENJE ZA MAKSIMIR, A BIT ĆE JOŠ I RUŽNIJI: O stadionima u Hrvatskoj se priča, stigla je i velika najava…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatski stadioni i njihovo stanje nisu laka tema, ponajprije zbog Maksimira koji se raspada, a ta tema je uoči nove Dinamove domaće utakmice u Ligi prvaka, sutra protiv Red Bull Salzburga, došla na dnevni red i u emisiji Otvoreno na HTV-u. Za vrijeme emisije, stigla je zvučna najava koju je uime Vlade RH imao glasnogovornik Marko Milić.

‘Mogu vam reći da idemo u izgradnju stadiona u Zagrebu. U tome će sudjelovati država s financijske strane, uz druge koji će biti uključeni u taj projekt. Isto tako, idemo u obnovu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju sportskih građevina diljem Hrvatske. Temelj za to nam daje novi Zakon o sportu koji će stupiti početkom nove godine. On uvodi novitet da vlada svojom odlukom odredi one sportske građevine koje smatra da su od nacionalnog značaja’, rekao je glasnogovornik Vlade.

Čeka se da se nešto pokrene, a u međuvremenu, na Maksimiru će se trebati barem privremeno pokrenuti, u smjeru koji će dio stadiona učiniti još manje lijepim. Dinamo će sa svojeg Istoka koji je opasan i zbog toga zatvoren nakon zagrebačkog potresa morati ukloniti svoje simbole, vlastiti grb i ime zaklade ‘Nema predaje’, a razlog za to je u naredbi Uefe da se maknu za vrijeme utakmica Lige prvaka.





Sutra s drugačijim Istokom

Zbog toga, gledatelji na stadionu i u televizijskom prijenosu vidjet će Istok bez svojih dosadašnjih ‘ukrasa’, koji su ondje stavljeni nakon što je tribina morala biti zatvorena. Za utakmice Lige prvaka, krovna europska nogometna organizacija striktno pazi na različite smjernice, uključujući one marketinške, što je dovelo i do odluke koju Dinamo mora provesti za utakmicu protiv gostiju iz Salzburga, a potom i za susret s Milanom na Maksimiru, 25. listopada u petom kolu u skupini.

Klupsko objašnjenje

Dinamo je o ovome objavio objašnjenje, opisujući što je UEFA poslala klubu.

‘Za vrijeme odigravanja preostalih domaćih utakmica UEFA Lige prvaka do kraja prvog dijela sezone, odnosno za utakmice 4. i 5. kola skupine E protiv Salzburga i Milana na stadionu Maksimir, GNK Dinamo dobio je zahtjev od strane UEFA-e za uklanjanje ‘brendinga’ Dinamovog grba i Zaklade Nema predaje s tribine istok, zbog smjernica ‘brendinga’ Lige prvaka. Podsjetimo, klub je odlučio postaviti brending Dinama i zaklade na tribini istok koja je nakon potresa zatvorena za gledatelje kako bi barem na taj način vizualno uljepšao jednu od tribina stadiona. Također, klub je imao suglasnost UEFA-e za Europa ligu, dok za Ligu prvaka nažalost prema dostavljenom zahtjevu ‘bannere’ mora ukloniti’, otkrio je zagrebački klub.

Dinamo sretan zbog Vladine najave

U međuvremenu, Dinamo će i dalje čekati da se riješi pitanje stadiona. U Otvorenom na HTV-u, najavu da će se uključiti i država pozdravio je Krešimir Antolić, član uprave zagrebačkog kluba.

‘Prvi smo u javnost preko predsjednika Barišića još prije nekoliko godina stavili želju i potrebu da se u Maksimiru izgradi novi stadion. Dinamo cijelo vrijeme radi na tome da napravimo uvjete da taj stadion i zaživi. Tako smo napravili i materijal koji je napravljen za natječaj, što je preduvjet za urbanistički i arhitektonski natječaj za novi stadion na Maksimiru. Napravljena je i studija isplativosti, što je Dinamo radio samostalno’, rekao je Antolić o dosadašnjim potezima kluba.

Glavna tema bio je Maksimir, ali glasnogovornik Vlade Marko Milić spomenuo je i druge gradove sa svojim stadionima. ‘Sada se stvorio politički i financijski okvir na kojem radimo te u okviru konzultacija s Ministarstvom financija i Ministarstvom turizma i sporta tražimo da se pronađe financijski okvir kroz koji bi se izvršila ulaganja za izgradnju stadiona u Zagrebu na kojem bi igrao Dinamo i na kojem igra hrvatska reprezentacija. Tu se misli i na Split, gdje je reprezentacija igrača niz utakmica. Treba čestitati HNS-u što je vratio reprezentaciju u Split. Također, tu su i Rijeka i drugi gradovi koji imaju sportske građevine s nacionalnim značajem. Prioritet je izgradnja stadiona u Zagrebu jer je stanje tu loše’, rekao je Vladin glasnogovornik.









Potez povukao i Grad Zagreb

Govoreći o Maksimiru, svoj pogled je uime Grada Zagreba približio Željko Matijašec, pomoćnik pročelnice Ureda zagrebačkog gradonačelnika. Otkrio je koji je potez povukla gradska vlast.

‘Grad je prije mjesec i pol dana poslao i službenu molbu prema Zagrebačkoj nadbiskupiji da nam daju suglasnost da krenemo u daljnje korake izgradnje stadiona. Treba podsjetiti da zadnjih 25 godina nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu gdje je stadion u Maksimiru. Odlučili smo da je krajnje vrijeme da to riješimo dogovorno s partnerima jer je to u interesu svih građana. Čekamo odgovor, ali nema razloga da se ne prihvati. Nitko od nas ne može čekati krajnji rok dok sudovi to odluče’, rekao je Matijašec.

Priča je još uvijek u zastoju, sa zagrebačkim stadionom u lošem stanju, no najava koja je stigla u programu HTV-a nudi nadu da bi se stvari mogle pokrenuti – na što se čeka već dugo, i prije nego je Maksimir bio dodatno oštećen zagrebačkim potresom.