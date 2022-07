TRAUMA MODRIĆEVOG SUIGRAČA I SUPRUGE: Drogirali ih i opljačkali u mondenom ljetovalištu te ostavili polugole

Zaredale su se pljačke sportaša u mondenim ljetovalištima u španjolskoj, prvo je Olmu ukraden sat, onda su Verati i njegova supruga olakšani za pozamašnu svotu na Ibizi, a tamo je traumu proživio i Modrićev suigrač iz Reala.

Naime, Frederico Velverde i njegova partnerica Mina Bonino tijekom odmora otišli su na Ibizu, no tamo su ih po svjedočenju argentinske voditeljice drogirali i opljačkali.

Mina je sumnju stavila prema kuharu u vili koju su iznajmili za odmor, a s njima je bilo i njihovo dijete.

Sumnja na kuharu

“Kad smo došli u kuću, kuhar je već bio tamo. Rekao nam je kako trenutno ima samo jedan ključ od kuće i da će ga zadržati kako bi ujutro mogao ući u kuću i napravi nam doručak, a da nas ne ometa. Sljedeće jutro nisam mogla ustati iz kreveta, sve mi se vrtjelo, povraćala sam”, napisala je Bonino na svom Instagram profilu.

“Sat kasnije sam se jedva podigla i spustila u prizemlje, gdje su nam koferi bili ispremetani. U bunilu sam nekako našla novčanik, ali bio je prazan. Ukradeno nam je 10.000 eura iz njega. Onda se pojavio kuhar i rekao da je sve tako bilo kada je on došao u kuću”, svjedoči bolja polovica zvijezde Reala.

Fede Valverde has been a beast in 2021/22 pic.twitter.com/6eB7EJ9ghm

— TeamMadridCF (@TeamMadridCF) July 7, 2022