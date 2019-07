Photo by Catherine Ivill/Getty Images

TRANSFER O KOJEM ĆE PRIČATI SVIJET! Modrić odlazi iz Reala, dobio ponudu koju će teško odbiti?!

Hrvati će ovoga ljeta ponovo biti u centru pozornosti tijekom prijelaznog roka. Lani je nastala cijela saga oko Modrića i Intera, pa onda Rakitića i PSG-a, a kapetan Vatrenih i najbolji igrač svijeta, čini se i godinu dana kasnije imat će burno ljeto.

Isto tako, ovoga ljeta još će jedan Hrvat biti u centru pažnje, a riječ je o Zvonimiru Bobanu, koji je napustio FIFA-u i preuzeo jednu od glavnih operacijskih uloga u Milanu. ‘Rossoneri’ su daleko od svoje konkurencije, Juventusa, Napolija, Rome, Intera, a Boban i Maldini imaju zadatak vratiti ih na krov Italije i među elitu Europe.

Boban je odmah krenuo tražiti pojačajna, a među njima se potencijalno može naći i Luka Modrić.

Tuttosport tvrdi kako je Modrić velika želja Bobana, a o tome je bilo govora i na talijanskim televizijskim postajama, da bi na kraju ugledna Gazzetta dello Sport ustvrdila kako je Boban već kontaktirao Modrića i pokušao ga nagovoriti da dođe u Milan. Real intezivno radi na dovođenju Paula Pogbe, a to bi moglo značiti da će se riješiti Modrića. Hrvat nema namjeru napustiti Real i to je već nekoliko puta rekao, ali dolazak Francuza napravio bi oveću gužvu u sredini terena, pa bi baš to moglo natjerati Modrića da promjeni sredinu.

Dakako, Boban i Modrić su u sjajnim odnosima. Kapetan Vatrenih kazao je kako mu je legendarni ‘milanist’ idol, a svi pamte trenutak kada je Boban plakao na dodjeli Zlatne lopte Modriću lani.