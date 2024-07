Transfer kao na filmu: Iz srpske druge lige stigao u najbogatiji klub na svijetu

Ovaj transfer ne dolazi iz neke knjige ili filma već iz stvarnog života. Srbijanski nogometaš Miodrag Pivaš (19) novi je igrač Newcastlea, u koji je prešao iz Jedinstva iz Uba, objavio je engleski klub.

Ako nikada niste čuli za navedeni klub ne trebate se čuditi jer klub se natječe u drugoj srpskoj ligi (od ove godine u elitnom rangu) što ovaj transfer čini gotovo nevjerojatnim.

Mladi Novosađanin karijeru je započeo u austrijskim regionalnim ligašima igrajući za Siezenheim i Grodig, dok je ekipi s Uba stigao 2023. godine. Pivaš igra na poziciji stopera i defenzivnog veznog igrača, a u prošloj sezoni odigrao je 18 utakmica.

✍️ We are delighted to announce the signing of promising Serbian defender Miodrag Pivaš from FK Jedinstvo Ub.

Welcome to Newcastle United, Miodrag! 🙌 pic.twitter.com/KLRwBQ5edh

— Newcastle United FC (@NUFC) July 20, 2024