TRAGIKOMEDIJA U REALU: Kroničan nedostatak igrača, a njega bole leđa

Iako je vjerojatno Real iz Madrida uspio osvojiti prvenstvo španjolske, pošto ima 15 bodova viška pred prvim pratiteljima, Barcelonom i Sevillom, ipak prvenstvo se treba i potvrditi na terenu, što za Real počinje predstavljati problem.

Naime, momčad iz Madrida muku muči s ozlijeđenim i kartoniranim igračima u LaLigi, pa će tako sutra protiv Espanyola istrčati izmiješani sastav Reala.

Carlo Ancelotti se tako na utakmicu pred Espanyolom požalio kako nema obrambenih igrača zato što su Eder Militao i Nacho Fernandez nedostupni su zbog akumuliranih žutih kartona, a David Alaba je ozlijeđen .

Problemi sa stoperima

Jedina dva stopera koja Ancelotti ima su Jesus Vallejo, koji je ove godine za Real igrao samo jednom i Mario Gila, stoper druge momčadi Reala koji još nema minute u prvoj momčadi.

“Imamo puno problema u obrani. Morat će igrati Vallejo, koji je dosad igrao jako malo. Moramo odabrati još jednog stopera. To bi mogao biti Casemiro, koji se oporavlja od ozljede i trebao bi biti spreman”, rekao je Ancelotti pa dodao:

“U vezi imam dobre opcije, Camavinga i Ceballos će igrati sigurno. Asensio će donijeti svježinu prema naprijed. Čak bi i Kroos mogao zaigrati kao stoper, igrao je to jednom ranije protiv Seville i zadovoljio”, najavio je eksperiment poput Modrića u napadu Talijan.

Bole ga leđa

Uz obranu problem je i premorenost glavnih igrača kao Benzeme i Modrića, te još i ozljeda Casemira, pa je Talijan na sto muka kako sastaviti momčad pred sutrašnju utakmicu.

