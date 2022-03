TRAGIČNO OKONČAN ŽIVOT MLADE SPORTAŠICE (22): ‘Patimo da saznamo što se dogodilo. Srca su nam slomljena’

Strašne vijesti dolaze iz Amerike gdje je svoj život tragično okončala mlada američka nogometašica Katie Meyer, koja je kako se doznaje počinila samoubojstvo u svojoj sobi u kampusu Sveučilišta Stanford.

Meyer je slovila za jednu od najtalentiranijih igračica nogometa u SDA-u, a bila je golmanica i kapetan svoje NCAA ekipe Sveučilišta Stanford.

Ovakav razvoj događaja sve je šokirao, pošto je Katie bila omiljena među kolegama, bila je izuzetno uspješan sportaš i studirala je povijest na prestižnom sveučilištu.

Disciplinska istraga

“Katie je branila svoju suigračicu zbog jednog incidenta i suočavala se s posljedicama zbog toga. Taj mail je bio kao posljednje i trebala je imati suđenje ili nešto slično. Mislimo da je to jedino što bi je moglo natjerati na ovo”, rekla je njena majka Gina, o disciplinskoj istrazi protiv njihove kćeri.

“Patimo sada, patimo da saznamo što se dogodilo. Srca su nam slomljena”, dodala je u intervju majka pokojne igračice koja je obukla omiljenu crvenu majicu svoje kćeri.

“Miriše kao ona. To će svaka majka razumjeti. Nosim je jer želim da sam joj blizu”.

Our deepest condolences go out to the family of Katie Meyer.

Mental health is a deeply important issue that isn't addressed enough.

If you are having suicidal thoughts, we encourage you to contact National Suicide Prevention Lifeline, available 24 hours a day at 1-800-273-8255 pic.twitter.com/Mf31AikZKJ

— Major League Soccer (@MLS) March 4, 2022