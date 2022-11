TRAGIČNA VIJEST IZ KATRA: Iznenada je preminuo tijekom Svjetskog prvenstva

Tužne vijesti stigle su iz zemlje domaćina Svjetskog prvenstva. Dok svijet prati veliko natjecanje, iznenada je preminuo jedan od sudionika na licu mjesta, veteran svjetskih prvenstava koji je u Katar došao na svoje osmo SP u karijeri.

Poznata televizijska mreža ITV tuguje zbog smrti Rogera Pearcea, 64-godišnjeg tehničkog direktora britanskog ITV Sporta, koji je sudjelovao u pokrivanju zbivanja na SP-u, u novom poglavlju karijere koja je trajala 43 godine.

Tugu je ITV podijelio u svojem programu jučer navečer, dok je trajala utakmica Wales – SAD u Al Rayyanu, u predgrađu Dohe. “Naš tehnički direktor, Roger Pearce, koji je bio ovdje na svom osmom Svjetskom kupu, nažalost je preminuo”, bile su riječi voditelja Marka Pougatcha u programu britanske televizijske mreže.





‘Ostavljao je osmijeh na vašim licima’

“Roger je bio vrlo cijenjena osoba u industriji televizijskih sportskih prijenosa. Za ITV je imao ključnu ulogu u logističkom planiranju i prenošenju Svjetskog kupa u ragbiju, Svjetskog prvenstva u nogometu i nogometnog Eura. Uvijek je imao osmijeh na licu, a ostavljao je i osmijeh na vašim licima”, bile su riječi voditelja Pougatcha.

Voditelj je približio šarm preminule britanske televizijske legende. Sa svojim pristupom poslu, Pearce je stekao popularnost, a prilog koji je donio tužni oproštaj približio je i njegovu strast prema glazbi, s gitarom u rukama.

Uime ITV-a, od Rogera Pearcea oprostio se i Niall Sloane, direktor sportskog programa britanske televizijske mreže, u priopćenju za javnost koje je podijelio britanski Mirror.









“Bio je briljantan tehnički direktor, divni kolega i prijatelj. Njegov posao na ITV-u tijekom više od 40 godina bio je pokazatelj odanošću našoj medijskoj tvrtki. U mislima smo s njegovom obitelji i svima koji su mu bili najbliži”, istaknuo je Niall Sloane u oproštaju od Pearcea.

Preminuli dugogodišnji tehnički direktor na ITV-u je svoje sportske strasti pratio više od četiri desetljeća, a smrt ga je zatekla u Katru, s tugom u kojoj se opraštaju sadašnji i bivši kolege, prijatelji i poznanici, brojni pratitelji sporta…

