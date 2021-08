TRAGIČNA SUDBINA MLADOG REPREZENTATIVCA: Pokušao pobjeći iz Kabula, zadesila ga je smrt

Bivši kadetski nogometni reprezentativac Afganistana, 19-godišnji Zaki Anwari, preminuo je kada se pokušao popeti na stajni trap američkog aviona koji je poletio s piste u Kabulu.

Kao i mnogi Afganistanci, mladić je krenuo bježati iz Kabula od Talibana te se našao s tisućama ljudi u zračnoj luci glavnog afganistanskog grada.

Kako pišu lokalni mediji, Zaki se uspio popeti na avion, ali je nakon uzlijetanja pao u smrt s velike visine.

“Tužno je čuti kako je jedan od mladih ljudi koji su pokušali napustiti Kabul uhvativši gume za slijetanje zrakoplova prije nekoliko dana mladi afganistanski igrač, Zaki Anwari”, napisala je novinarka Babag Tagwae.

The General Directorate of Physical Education and Sports of #Afghanistan has confirmed that Zaki Anwari, a player of the national youth football team among the hundreds of young people who wanted to leave the country, fell down and died in a US military plane crash. pic.twitter.com/nBDIG3oElH

— Afghanistan Updates (@afghanupdates1) August 19, 2021