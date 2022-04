TRAGEDIJA U LIVERPOOLU: Navijač preminuo na tribinama, iznenada mu pozlilo

Sinoć je Liverpool golijadom na Enfieldu došao do polufinala Lige prvaka, utakmica protiv Benfice završila je na kraju 3:3, ali jedan navijač domaćih nije uspio vidjeti utakmicu, već mu je pozlilo na tribinama pred sam početak utakmice.

Kako javljaju britanski mediji, navijač u 60-tim godinama krenuo je na utakmicu te je došao na tribine Enfielda, ali mu je onda iznenada pozlilo, te je brzom reakcijom prebačen u bolnicu, ali na žalost prekasno.

Navodi se kako su navijači oko njega uvidjeli kako nešto nije u redu s muškarcem, te su alarmirali liječničku službu koja je brzo došla i prokušala reanimirati nesretnog navijača, ali uzalud.

Izrazi sućuti

U Liverpoolu su ostali šokirani smrću njihovog navijača na stadionu, te su uputili izraze sućuti obitelji nesretno preminulog muškarca.

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.

The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.

