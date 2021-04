TOTTENHAM EKSPRESNO NAŠAO ZAMJENU ZA MOURINHA: Poznato lice u Premier ligi

Autor: F.F

Jose Mourinho je prije nekoliko dana napustio Tottenham, a čini se da je londonski klub pronašao zamjenu. Pričalo se o treneru Red Bull Leipziga Julianu Nagelsmannu, no sada je isplivalo novo ime.

Problem s Nagelsmannom je što ga želi i Bayern Munchen, tako da bi se teško odlučio za dolazak u Englesku kad može ostati kod kuće, u uspješnijem klubu.

Tottenham će do kraja sezone voditi Ryan Mason, njihov bivši igrač koji se umirovio sa svega 27 godina. Naime, on je pretrpio tešku ozljedu lubanje na susretu protiv Chelseaja, a otkad se umirovio posvetio se trenerskom poslu. Trenirao je mladi Tottenham, a sada mu se pružila i prava prilika, no, čini se sam odo kraja sezone.

Već su stupili u kontakt s njegovim menadžerom

Tottenham je navodno stupio u kontakr s menadžerom Maurizija Sarrija Falijem Ramadanijem. Klub bi trebao preuzeti na ljeto, završetkom aktualne sezone. Sarri već ima iskustva raditi u Premier ligi jer je vodio Chelsea u sezoni 2018./2019. te je osvojio Europa ligu s plavcima iz Londona.

Doduše postoji jedan problem i kod dovođenja Sarrija. Naime, on nije sporazumno prekinuo ugovor s Juventusom te mu on traje do 2022. godine. Ako ga Juve ne isplati (2,5 milijuna eura) neće moći potpisati za novi klub jer ga ugovor veže s Juventusom. Podsjećamo, Sarri je došao u Juve 2019. godine iz Chelseaja, no tamo se nije proslavio pa je zaradio otkaz tijekom prošle sezone. Talijanski mediji također prenose kako Sarri jedva čeka nove nogometne izazove.