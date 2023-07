Tottenham dopustio Perišiću da napusti klub: Evo što sada slijedi za Vatrenog

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Hajdučki puk može se početi nadati. Ivan Perišić je dobio dozvolu Tottenhama da ovog ljeta napusti klub, objavio je engleski novinar Matt Barlow s Daily Maila. Naravno, Perišić smije napustiti London samo ako dođe ponuda na koju je Tottenham spreman pristati.

To ipak predstavlja problem Hajduku. Splitski klub se nadao kako će doći do raskida ugovora, ali za Spurse to nije opcija. Perišić vrijedi 7 milijuna eura što nije novac koji si Hajduk može priuštiti.

Tek ostaje za vidjeti može li se dogovoriti nekakva posudba tijekom koje bi Tottenham nastavio plaćati Perišića, ali ga svejedno pustio da do kraja ugovora igra za Hajduk.





Što sad?

Tottenham se trenutno nalazi na pripremama u Aziji, a u Singapuru je odigrao prijateljski dvoboj s tamošnjim Lion Cityjem. Ivan Perišić odigrao je za Engleze drugo poluvrijeme i, prema izvještaju s utakmice, bio je vrlo dobar.

Čini se kako Ivan ima namjeru dokazati da mu je mjesto i dalje u najjačoj europskoj nogometnoj ligi, a svojim partijama se čini kako to uspijeva iako izvori govore drugačije.

Perišić je u London stigao prošlo ljeto kada je trener bio Conte. On ga je koristio kao beka u formaciji 3-5-2. Odlaskom Contea Perišić je izgubio mjesto unatoč dobrim igrama pod talijanskim stručnjakom.