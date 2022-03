TOTALNI KAOS U SVLAČIONICI: Raspas sistema, suigrači ih razdvajali: ‘Ma ovo je sramota’

PSG je i ove godine u nadi da će se popeti na vrh Europe. Messi je došao besplatno i mnogi su mislili kako je taj potez bio dovoljan u borbi za naslov. Ipak s druge strane stajali su Modrić i Benzema.

Real je čudesnim preokretom izbacio Pariz i plasirao se u četvrtfinale. Tko gubi ima pravo da se ljuti kaže stara narodna, a po sudcima je opleo trener PSG-a, Pochettino: “Nemoguće je pričati o utakmici, a da se ne priča o velikoj grešci koju su napravili suci. To je teško prihvatiti, nemoguće je da se ovo događa u 2022. godini. Taj prvi gol je promijenio utakmicu. Zanima me što je VAR radio jer je ovo sramota. Kada pogledate akciju, vidite da je bio prekršaj, a nakon toga se utakmica promijenila. Dominirali smo 60 minuta, taj gol je promijenio sve”.

Možda i je bio faul, ali ,oglo bi se reći da je Pochettina dohvatila golmaska “karma”. Bez razloga u oba susreta protiv Mariđana s gola PSG-a je maknut Keylor Navas. Čovjek koji je tri godine zaredom osvajao LP s Realom. Unatoč dobroj fromi branio je puno neiskusniji, ali i puno skuplji Donnrumma. Upravo je njegova greška bila preskupa, a ujedno bila i povod za sukob u svalačionici.

PSG were left fuming after Real Madrid’s win at the Bernabeu, with security having to intervene when president Nasser Al-Khelaifi and sporting director Leonardo went looking for the referee to complain about his performance, sources have told @alexkirkland. pic.twitter.com/UhNt7f6wYH

— ESPN FC (@ESPNFC) March 10, 2022