Totalni kaos u srpskom nogometu: Nitko ne zna hoće li početi prvenstvo

I dok je SuperSport HNL počeo prošli vikend, u našem istočnom susjedstvu imaju velikih problema prije početka srpske Superlige, za koju se još ne zna hoće li početi nadolazeći vikend, kako je bilo predviđeno.

Naime, Superliga Srbije je već neko vrijeme u problemu oko namještanja utakmica, a kao glavni protagonist iskristalizirala se momčad Kolubare, koja je izbačena i društva najboljih jer, po zadnjem, nema uvijete za prvoligašku licencu.

No to je samo vrh ledenog brijega, jer je Kolubara, zbog svojih nečasnih radnji bila kažnjena od strane Nogometnog saveza Srbije (FSS) s devet bodova zbog namještanja, što je izbacilo Kolubaru u niži rang natjecanja.

Ali Kolubara se obratila Sudu za sportsku arbitražu u Luzani, koji im je smanjio kaznu na šest oduzetih bodova, što je klub automatski ostavilo u Superligi.

Finally the Superliga schedule has been released!

The season starts this Friday & in the opening round we will see some big matches as Crvena zvezda takes on Vojvodina & Partizan plays TSC.

Kolubara has officially been relegated despite the CAS decision lowering their point… pic.twitter.com/sESRoPgs1M

— Serbian Football (@SerbianFooty) July 24, 2023