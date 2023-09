Totalni kaos u derbiju s Hrvatima: Dvojica Vatrenih gubila, navijači prekinuli utakmicu

U Nizozemskoj je danas u prvom planu trebao biti okršaj Ajaxa i Feyenoorda u tamošnjem velikom derbiju u Amsterdamu, ali umjesto borbe na terenu, u prvi plan izbila su zbivanja na tribinama. Bijesni domaći navijači su nekoliko puta prekidali utakmicu, tjerajući igrače s terena, s posljednjim prekidom u situaciji u kojoj je Ajax bio u zaostatku od 3:0 u drugom poluvremenu.

U domaćim redovima su od početka u akciji bili i hrvatski reprezentativci Josip Šutalo i Borna Sosa. Sosa je zamijenjen nakon prvih 45 minuta.

Po informacijama nakon posljednjeg prekida zbog divljanja domaćih navijača koji su bacali baklje u teren, utakmica neće biti nastavljena. Još nije poznato što slijedi, no izgledno je da Ajax čeka kazna.

Video s bacanjem baklji prije konačnog prekida pogledajte – ovdje.

Na strani gostiju koji su prije prekida zabili tri gola, u momčadi Feyenoorda zbog ozljede gležnja na raspologanju treneru Arneu Slotu nije bio Luka Ivanušec.

Prije prekida u drugom poluvremenu, Feyenoord je došao do velike prednosti golovima Meksikanca Santiaga Tomasa Gimeneza u 9. i 18. te Brazilca Igora Paixaa u 37. minuti.

Goste iz Rotterdama, tako, nije usporio niti izostanak ozlijeđenog Ivanušeca. Povratak Vatrenog se čeka u narednim tjednima.

Za Ajax su se u ovoj utakmici nastavili problemi, a u posljednjem redu, u njima su sudjelovala i dvojica Vatrenih.

Kod prvog gola, Josip Šutalo nije se dobro sporazumio s danskim suigračem Antonom Gaaeijem kako pokriti Quintena Timbera u prodoru po lijevoj strani, a nakon što je Timber lako dobio dvoboj s Gaaeijem, slijedila je asistencija Gimenezu za 1:0 za goste.

Prije drugog gola za Feyenoord je Danac Gaaei ‘zabrljao’ još gore. Nakon što mu je Šutalo dodao, Gaaei je poklonio Gimenezu loptu, a meksički napadač potom je iz ravnoteže izbacio stopera Jorrela Hata i na kraju akcije svladao domaćeg golmana Jaya Gortera za povećanje na 2:0.

Posljednji gol prije prekida donio je situaciju koju Borna Sosa neće pamtiti po dobrom. Lijevi bek Vatrenih i Ajaxa pucao je izvan kaznenog prostora, udarac mu je blokiran, a slijedila je kontra koju je Igor Paixao zaključio golom za gostujućih 3:0. Dvostruki strijelac Gimenez je kod tog gola bio asistent.

🚨 – OFFICIAL: Ajax vs Feyenoord has been SUSPENDED. pic.twitter.com/2huYlD0fKu

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 24, 2023