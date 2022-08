‘TORCIDU ĆE TRAŽITI PO GRADU’ Veliko upozorenje, javili se navijački prijatelji

Momčad Hajduka priprema se za uzvratnu utakmicu protiv Vitorije Guimaraes u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, u srijedu s početkom u šest popodne po našem vremenu, a uoči odlaska na gostovanje, za Portugal se pripremaju i navijači splitskih Bijelih. Prije nego se pokret dogodi, stiglo je upozorenje da bi ondje moglo doći i do incidenata.

S vezom koja između te dvije navijačke skupine traje već dugo, Torcidu upozoravaju No Name Boysi, skupina koja podržava lisabonsku Benficu, s detaljima koje je približila Slobodna Dalmacija – uz poruku jednog navijača lisabonskog kluba.

'Među navijačima Benfice kruži priča da će oko 200 navijača Vitorije tražiti Torcidu po gradu kako bi se izazvali neredi. Opasni su to ljudi. Prenosim vam što sam čuo', donosi Slobodna Dalmacija poruku iz lisabonske navijačke skupine.





Torcida će imati podršku

Slobodna donosi da se u Guimaraesu očekuje 700 do 800 Hajdukovih navijača, a ondje bi trebali imati i podršku koju će dati lisabonski No Name Boysi. Bude li tako, trebao bi se čuti i jaki glas potpore splitskim Bijelima, a ne samo domaćoj Vitoriji.

Mađare ostavili bez šansi

Vitoria je poznata kao domaćinska momčad, s jakim ‘vjetrom u leđa’ koji navijači daju igračima. Ranije ove sezone u Europi, Hajdukov protivnik je svoju snagu kod kuće pokazao s 3:0 protiv mađarske Puskas Akademije u prvoj utakmici drugog pretkola, prije dovršetka posla s 0:0 u gostima.

Podsjetimo, Hajduk na uzvrat u Portugalu dolazi s prednošću od 3:1 iz prve utakmice.

Upozorenje imao i Krovinović

Navijač Benfice imao je upozoravajuće riječi za ono što se sprema u Guimaraesu, a koju minutu nakon završetka prve utakmice na Poljudu, svoj pogled na Vitorijinu snagu kod kuće približio je Filip Krovinović, koji je ranije u karijeri bio u akciji u Portugalu, u dresu Rio Avea i upravo Benfice.

‘Oni su izrazito domaćinska ekipa, ali mi ih se ne trebamo bojati. Treba u Portugal doći s gardom, s respektom, ali i znati što možemo. Njihovi navijači su super, ludi su, ali idemo bez straha, vjerujem u svoju ekipu, u svojeg trenera, u sebe, tako idemo dalje’, rekao je Krovinović nakon utakmice u Splitu.