Torcida i BBB se sukobili u Hercegovini: Pojavila se i snimka, kao povod se spominje jedan potez

U borbi za naslov u SuperSport HNL-u, Hajduk i Dinamo će se u ligi do kraja sezone sresti još samo jedanput, no ovih dana ipak je odjeknula jedna snimka povezana s hrvatskim rivalima. Riječ je o sukobu Torcide i Bad Blue Boysa koji se dogodio u Hercegovini, kako tvrdi profil Hooligans.cz na nekadašnjem Twitteru, sada X-u, u Čapljini, a povod je navodno bio u lokalnim navijačkim nesuglasicama.

Hooligans.cz o ovom napadu piše uz informaciju da je Torcida krenula na maloljetne pripadnike BBB-a i na druge navijače te da je nakon tog napada pobjegla. Za napad se spominje i razlog, a poznati profil koji u prvi plan u pravilu stavlja huliganske ispade spominje crtanje grafita, što su u Čapljini izveli BBB-ovci.

Radilo se o crtanju grafita BBB-a u zoni koju pod sobom ‘drži’ Torcida, kako tvrdi Hooligans.cz. Tu je i objavljena snimka koja je prikazala kako dvije skupine idu jedna na drugu, a sve se odvija dok je u Čapljini mrak. Vide se dvije skupine, s objašnenjem da je na BBB-ovce krenula Torcida i potom napravila uzmak.

26.01.2024🇭🇷Torcida attacks BBB children and normal fans and then torcida Running away, reason for the attack BBB made a graffiti in čapljina. More here:https://t.co/da4ooibUIK pic.twitter.com/QYUGGiwkIW

