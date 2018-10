TOPNIK ANDERLECHTA I DALIĆEV NAPADČKI ADUT IMA RECEPT ZA DINAMO! ‘Znam što će biti najteže’

Autor: HINA/B.H.

“Uspijemo li na početku brzo zabiti pogodak stvari bi mogle doći na svoje mjesto. Najteže će biti postići taj prvi pogodak jer je Dinamo dobra momčad s dobrim trenerom. Bit će to sasvim sigurno težak dvoboj no mi imamo oružje za pobijediti, no kažem najbitnije je da dobro otvorimo utakmicu”, rekao je 29-godišnji Santini na konferenciji za medije u Bruxellesu.

Ondje će se u četvrtak sučeliti Anderlecht i Dinamo u drugom kolu Europske lige. Dinamo je u prvom kolu bio bolji of Fenerbahčea s 4-1 a Anderlecht je izgubio u Slovačkoj kod Spartaka iz Trnave.

“Pokušavam zabiti gol u svakoj utakmici te budem razočaran kada mi to ne pođe za rukom”, rekao je Santini koji je zabio osam golova u jedanaest utakmica za Anderlecht.

“Nekada me samo milimetri dijele od gola”, dodao je osvrnuvši se na posljednje prvenstveno kolo u kojem su odigrali 0-0 sa Sint-Truidenom u nedjelju.

Momčad se nalazi na trećem mjestu u prvenstvu nakon što su u posljednjih pet utakmica tri puta izgubili.

“Moramo biti strpljivi. Vjerujem da bi se sve moglo preokrenuti pobijedimo li sutra”, rekao je hrvatski napadač.

Dinamov branič Kevin Theophile-Catherine poručio je u srijedu kako će svi igrači hrvatskog prvaka dati sve od sebe na gostovanju kod Anderlechta kako bi došli do bodova koji bi ih približili prolasku skupine.

“Još uvijek nismo razgovarali o tome kako ćemo početi utakmicu, hoće li to biti kao protiv Fenerbahčea, no dat ćemo sve od sebe, pružit ćemo maksimum kako bi smo ostvarili dobar rezultat”, rekao je 28-godišnji Francuz.

On je prije dvije godine već igrao sa svojim bivšim klubom Saint-Etienneom protiv Anderlechta.

“To je bilo tada, prije dvije godine, situacija se u međuvremenu promijenila pa to iskustvo neće utjecati na utakmicu sutra”, rekao je. “No nadam se da se Anderlecht neće baš sutra probuditi protiv nas i izaći iz krize”, dodao je.

Anderlecht i Dinamo će se četvrtak sučeliti u Bruxellesu u drugom kolu Europske lige.

Belgijska momčad je u posljednjih pet utakmica upisala tri poraza i jedan neriješeni rezultat. U prvom kolu Europske lige izgubila je s 1-0 na gostovanju u Trnavi kod Spartaka. Dinamo je pak s uvjerljivih 4-1 slavio protiv Fenerbahčea.

“U Dinamu se dobro osjećam, uklopio sam se, te imam dobar odnos sa svima”, rekao je Theophile-Catherine nakon jedanaest odigranih utakmica u modrom dresu.