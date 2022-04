TOPLAK I DALJE NEPORAŽEN: Uspavanka na stadionu u Gorici

Danas su se u prvoj utakmici 30. kola 1.HNL-a sastali nogometaši Gorice i Istre 1961 u Velikoj Gorici, a kako utakmica nije bila od nekog velikog značaja, akteri iste podijelili su bodove odigravši 1:1.

Prvo poluvrijeme bilo je bez izglednih prilika s obje strane, a u drugom vidjeli smo po gol s obje strane i to bi bilo sve što valja izdvojiti nakon ovog susreta.

Gosti su poveli iz jedanaesterca koji je skrivio Musa prekršajem u šesnaestercu nad Cáceresu u 55. minuti susreta, a precizan s bijele točke bio je Dion Drene Beljo.

Bez poraza

Gorica je do izjednačenja stigla za sedam minuta kad je Keita ubacio s lijevoga krila, a Mitrović je udarcem glavom sa šest metara svladao gostujućeg vratara Lučića.

Samira Toplak je tako na klupi Gorice i dalje bez poraza, a u pet susreta ostvario je tri pobjede i dva neriješena rezultata.

Gorica je ovim bodom došla na peto mjesto s 40 bodova, jednim više uz susret više od Lokomotive, dok je Istra osma s 26 bodova, koliko ima i deveti Šibenik koji ima utakmicu manje.

First goal Toplak has conceded with Gorica is against Istra…he faced Rijeka and Osijek before them 😂 pic.twitter.com/B5ee6LdI9O

— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) April 8, 2022