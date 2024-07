Toni Kroos progovorio o spornoj situaciji na Euru, jedna stvar ga je dotukla

Njemačka nogometna reprezentacija i njihovi navijači, nakon Europskog prvenstva koje je igrano na njihovom tlu, imaju novu situaciju koja će se prepričavati godinama, jednako kao i fantomski gol Engleza Goeffa Hursta protiv Njemačke, u finalu Svjetskog prvenstva 1966. godine igranog na Wembleyju.

Ovaj put nije se radilo o finalu, već o četvrtfinalu, u kojem se Njemačka susrela s budućim pobjednikom Španjolskom, a situacija o kojoj još uvijek priča cijela Njemačka dogodila se u 106. minuti susreta, kada je lopta na putu do mreže udarila Cucurellu u ruku, no sudac Taylor je ostao nijem.

Španjolska je na kraju pobijedila s 2:1 i posije protiv Engleske osvojila Euro, a kod Nijemaca je ostao gorak okus u ustima. Slično svojim sunarodnjacima osjeća se i legendarni Toni Kroos, kojem je utakmica protiv Furije bila zadnja u karijeri.

The German fans in the stadium are booing Cucurella for this🤣 #EURO2024 #SPAFRA pic.twitter.com/aw7bZl2AYL — R y y ⚡️ (@AFC_Ryyy) July 9, 2024

Pogrešno vjerovao









“Do danas me to nije pretjerano mučilo. Uopće nisam vidio tu ruku, nisam bio u poziciji vidjeti da je to bila relativno “čista” ruka, tako da se nisam zamarao sucem u tom trenutku, nisam obraćao pozornost na njega. Naljutio sam se tek kasnije kad sam vidio ponovljenu snimku”, rekao je Kroos u jednom dahu i nastavio:

“Na terenu sam mu pogrešno vjerovao. Mislim da je barem trebao pogledati situaciju. Mislim da je problem u tome što je znao da ako pogleda, onda mora dosuditi penal. Suci sami ne mogu sa stopostotnom sigurnošću interpretirati situaciju. Na kraju smo jedino mogli to prihvatiti”, tužno je zaključio Kroos.

Nakon što se od Reala oprostio s naslovom La lige i Lige prvaka, Toni Kroos je želio napraviti i veliki rezultat s Elfom u svojoj domovini, no na tom putu zaustavili su ga Španjolska i sudac Taylor, o čijoj će se odluci još dugo raspravljati među navijačima Njemačke.