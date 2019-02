TOLIKO STE SE ZANIJELI DA VAM JE PROMAKLA VAŽNA STVAR! Pronašli smo velik problem s povratkom Srne u Vatrene

Oni koji pomno prate zbivanja oko hrvatske reprezentacije nemalo su se iznenadili na naznake vijesti kako bi se branič, danas Cagliarija u Italiji, rado vratio u reprezentaciju.

Darijo Srna! Nesumnjivo, reprezentativna legenda, kapetan i čovjek koji je reprezentaciji dao mnogo u ovome trenutku, smatra to većina, nije prihvatljivo rješenje. On se oprostio od reprezentacije nakon Eura 2016. godine u Francuskoj, ali i bio prisiljen na odrađivanje kazne zbog navodnog korišenja dopinga, uoči ove sezone vratio se nogometu na najvišoj razini. I nije netočno, igra utakmice protiv velikana, poput Juventusa, Napolija, Intera, Rome i Milana, i sasvim sigurno u pravoj je natjecateljskoj formi. No, ne pruža, ruku na srce, nekdašnje igre, no i ovo što igra dovoljno je dobro za talijansko prvenstvo.

U svojim dosadašnjim iskazima nije ostavljao prostora za povratak u reprezentaciju. Sad je priča odjednom otišla tako daleko da ga se počinje spominjati kao kandidata za utakmice europskih kvalifikacija u drugoj polovici ožujka protiv Azerbajdžana i Mađarske, pa čak i da ga Luka Modrić nagovara na taj potez. Sam Zlatko Dalić djeluje nam poprilično zatečen;

”Kao što sam rekao svima, samo mogu ponoviti. 4. ožujka objaviti ću popis. I ne mogu reći ništa više”.

Dosta dvosmislen odgovor, primjećujemo.

Sam Srna očito je pustio informaciju u javnost preko sebi bliskih medijskih djelatnika. Nakon trijumfalnog pohoda Hrvata po Rusiji zacijelo mu se javila nostalgija.

Nekadašnji kapetan reprezentacije i rekorder po broju nastupa za najjaču hrvatsku nogometnu vrstu (134) poručuje nam tako da nema ništa protiv toga da pomogne momčadi i aktualnom izborniku Zlatku Daliću na početku kvalifikacijskoga ciklusa za Europsko prvenstvo 2020. godine. Tim više što je reprezentacija uslijed Vrsaljkova dugotrajna odsustva poslije operacije koljena ostala deficitarna na osjetljivoj poziciji desnoga beka, Vrsaljko je ozlijeđen, Jedvaj je čak i igrao beka i zabio dva gola igrajući na toj poziciji, međutim u obrani se nije snalazio, a sada će vjerojatno baš on krpati rupu nastalu ozljedom Dejana Lovrena. Dakle, rješenja u momčadi nema.

No, ako se i dogodi da vrati Srbu, to će biti pomoć kratkog daha s jako lošom porukom. Nije riječ samo o postarivanju reprezentacije, ni slučajno. Prije je riječ o priznanju da nemamo rješenje u mladim snagama, što nije točno. Stoga, saznajemo Dalić intenzivno razmišlja da angažira Bartoleca, da pokrije tu poziciju, sve kako se ne bi doveo u situaciju da javnost ne okrene protiv sebe. U igri su doznajemo još i Juranović i Tudor iz Hajduka, ali Bartolec bi bio najizglednija opcija.

Dakako, postoji i još jedna opcija, a to je poziv Ćaleta-Caru ili još bolje talentiranom Marinu Pongračiću koji bi pokrili stopersku poziciju, a Jedvaj bi mogao na beka…

K tome, nije zanemariva činjenica da je Srna, bilo točna ili netočna tvrdnja o njegovom dopingiranju, a kažnjen je, kompromitiran i to do te mjere da mu je bilo zabranjeno biti pomoćnik na klupi izbornika Zlatka Dalića. Sad, činiti mu ovakvu rehabilitaciju može biti čak i kontraproduktivno. Makar, riječ je o pravoj kampanji za njegov povratak. A povratak u reprezentaciju u 36. godini ipak izgleda malo satirično, zar ne?