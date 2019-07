TOGA NEMA NIGDJE NA SVIJETU! Ovo je pozadina najnovije afere na Poljudu – nije kriv ni HNS ni Dinamo!

Kud plovi Hajdukov brod? Pitaju se to svi navijači Hajduka bez obzira kojoj struji pripadaju, oni koji su za sadašnji model upravljanja biranjem članova Nadzornih odbora kroz udrugu “Naš Hajduk” kao i oni drugi, koji su izričito protiv takvog, nazovimo ga tako, daljinskog upravljanja.

Iz Hajduka ljudi odlaze, doslovce lete, Nadzorni odbor i dio navijača su protiv odluka uprave kluba koja je pregovarala s dužnosnicima HNS-a, pritom se ne pitajući zašto su te iste i birali.

Kulminacija nesloge, pa i raskola u klubu se dogodila odlaskom najprije voditelja nogometne Akademije “Luka Kaliterna”, Krešimira Gojuna, a sve je doslovce eksplodiralo naprasnim odlaskom svojevrsnog časnika za vezu s navijačima, Kristiana Petrica, hrvatskog branitelja.

Obojica su se dosta oštrim riječima oprostili od Hajduka, potvrđujući zaključak kako je na djelu veliki raskol. Od kojeg klub ne može imati korist, a pitanje je kako će se iz nevolje izvući i aktualni predsjednik kluba Marin Brbić.

Kojeg su navijači izabrali i sada su protiv njega. Pa je siroti Brbić čak se i suprotstavio navijačima “molbom da ga se pusti raditi”.

Ne liči to na ozbiljan klub, a problem nije samo reprezentacija Hrvatske koja nakon dugo vremena dolazi u Split, makar to izgleda upravo tako. Problem više nije tinjajuć već je to požar velikih razmjera i s velikom štetom.

Hajduk zaslužuje bolje, to je neprijeporno, no ispada da je klub sam sebi najveći problem. Ne HNS, ne Dinamo. Koji, da se razumijemo, nose svoj dio nepravde koja je činjena Hajduku, ali ponašanja onih koji vode klub više je neshvatljivo i nepragmatično, te ispada da je Hajduk sam sebi problem.

(Ne) definiran odnos s navijačima, vode li ili ne vode klub, rezultatski neafirmiran i nekonkurentan takav klub grca stalno u financijskim problemima, opterećuje navijače i javnost i sve skupa djeluje baš neozbiljno.

Kako sada stvari izgledaju, neće dugo potrajati ni predsjednik Marin Brbić, njega sad ne vole obje struje, ona iz “Našeg Hajduka” i ona “kontra”, čovjek je na vjetrometini, teško mu je procijeniti s kim može ili ne može pričati, što može ispregovarati, a svaka odluka mu se gleda kroz mikroskop.

Dokazivati se i ugađati svima najbrži je put u propast, i to vlastitu. U sjeni događanja u klubu momčad se priprema, kritike se sve više, makar su stalno tu, usmjeravaju prema sportskom direktoru Saši Bjelanoviću. Navijači traže rezultat, igrače, pojačanja, o tome nitko ne priča.

Zvijezde Hajduka, nažalost, nisu igrači, nego dužnosnici, i oni koji su ostali u klubu i oni koji su istjerani. Pa toga nema nigdje u svijetu!

A tuguju jedni i drugi, obje navijačke struje.

Hajduku prijete teški dani. Dolazi na naplatu sva zbrka, nesloga, interesi, svađe oko Ultre, Saveza, biranja predsjednika, Torcide i udruge Naš Hajduk, umiješan je i većinski vlasnik Grad Split, u priču su se upleli branitelji, navijači koji su podijeljeni. Pa, to ne bi izdržao niti Liverpool i Barcelona zajedno sa svojim budžetima.

Dok se sve ovo događa prva momčad je na pripremama u Sloveniji, pa gubi utakmice protiv slovenskog Aluminija iz Kidričeva. To ne mora biti pokazatelj (ne)kvalitete postave, ali svi su svjesni – momčad je sastavljena mahom od prosječnih i ispodprosječnih igrača i o tome nitko ni slova. Jer, tema za ovaj klub koje nisu nogometne je isuviše!