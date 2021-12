‘TO ŠTO ME ON UDARIO U GLAVU MI JE BIO VRHUNAC KARIJERE’ Ronaldo ga ‘namlatio’, a ovaj se hvali!

Autor: F.F

Utakmica između Manchester Uniteda i Portsmoutha prije 14 godina nije bio nekakav spektakl, ali će se pamtiti zbog jedne stvari. Sve se promijenilo kada je u igru za Portsmouth ušao obrambeni igrač – Richard Hughes.

Naime, Hughes se obračunao s Cristianom Ronaldom koji je i tada nastupao za United. Portugalac je bio nervozan jer je rezultat bio izjednačen, a na kraju se iskalio na Hughesu.

Udario je Hughesa glavom, a nakon 14 godina Hughes tvrdi da mu je taj trenutak označio karijeru.

Vrhunac karijere

“To je bio trivijalan trenutak. Njemu je to jedan beznačajan trenutak, a meni vrhunac karijere. Nisam netko tko je postigao puno pogodaka, pa se prisjećam drugačijih postignuća. Ako ikad sretnem nekoga tko me se ne sjeća i ne zna da sam igrao u Premierligi, uvijek mogu reći da me jedan od najboljih igrača u povijesti, Ronaldo, udario glavom”, priča Hughes.



Ronaldo je zaradio crveni karton te nije nastupao u derbiju protiv Cityja. Hughes je odigrao 165 utakmica za Portsmouth za koji je postigao tri pogotka.